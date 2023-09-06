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閒置國有地綠美化 汐止大同里打造多肉培育區

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里將智慧溪右岸的一塊閒置國有地進行整頓綠美化，打造為多肉植物、還有香草植物的培育區，整體環境大不同。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里將智慧溪右岸的一塊閒置國有地進行整頓綠美化，打造為多肉植物、還有香草植物的培育區，整體環境大不同。 圖／觀天下有線電視提供

如何讓居住環境越來越好，汐止區大同里將智慧溪右岸的一塊閒置國有地進行整頓綠美化，再由志工認養，不但負責除草澆水，現在還打造為多肉植物、還有香草植物的培育區，整體環境大不同。

在汐止區智慧溪右岸鐵圍籬旁，是一塊國有地，長期以來閒置荒廢，兩坪大的土地上，堆滿大約有一公尺高的垃圾，當時黃翠華里長看了嚇一咷，所以，很快的結合志工，進行大整頓，並且用空心磚護土造景，現在搖身一變成了多肉植物以及香草植物的培育區，其中志工陳玉玲是營造多肉植物的主角，不斷嚐試，栽種大同里最適合生長的多肉植物。

志工陳玉玲說，在智慧溪右岸空間是屬於大同里的培育區，幾乎是把原來多肉區裡面坎頭過來再重生的區域，種的都是可以全日照的多肉植物，如果半日照的，則會將一些木頭或是花瓶回收再利用，將多肉放在裡面或是旁邊做為遮擋，現在都還在繼續培育照顧中。

大同里長黃翠華表示，貫穿大同里的智慧溪，在右岸有一些空間是屬於國有財產署閒置的土地，經常會被丟棄垃圾孳生蚊蠅，造成環境髒亂，所以，在將所有垃圾清走後進行綠美化，分成兩部分，一個部分是多肉植物區，另一邊則是香草區，沿岸還種滿了50顆的櫻花，這些櫻花要謝謝議員廖先翔協助爭取，從小小棵到現在已經慢慢長大茁壯，髒亂地經營就是希望能夠配合新北市政府的廢除登革熱孳生點的政策。也很感謝志工辛苦付出，而花苗會再移植到里內各個角落，讓大同里整體環境美化再升級。

多肉植物 汐止 綠美化 國有地

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