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助毛小孩找溫暖新家 淡水沙崙里認養小棧掛牌

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區沙崙里辦公室毛寶貝愛心認養小棧成立，由里長帶頭做動物保護，讓毛寶貝找到溫暖幸福的家，歡迎更多里辦公室加入行列。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙里辦公室毛寶貝愛心認養小棧成立，由里長帶頭做動物保護，讓毛寶貝找到溫暖幸福的家，歡迎更多里辦公室加入行列。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府動保處為推動認養寵物，讓民眾可以更方便認養毛寶貝，今(5)日與淡水區沙崙里長彭瑀筑合作，成立淡水區第2家，也是新北市第17家里辦公室毛寶貝愛心認養小棧，希望增加毛寶貝曝光認養機會，由里長帶頭做動物保護，讓毛寶貝找到溫暖幸福的家，歡迎更多里辦公室加入行列。

淡水區沙崙里長彭瑀筑表示，自己本身就很喜歡毛寶貝，從學生時期就常常照顧、飼養流浪貓，並且協助認養，養寵物是需要耐心與愛心，要考量個人環境的變遷，如就業、結婚、生子等，評估是否有能力飼養毛寶貝及有無親朋好友的支援，不要因為一時興起而認養，因為認養寵物最重要的就是愛牠、養牠一輩子。

平常熱心地方事務工作，隨時關心里民各項需要的彭瑀筑，對於動物保護觀念也是相當重視，也因愛護動物的心，希望可以既不傷害動物又能維持人與動物間的和諧，所以全力支持動保處所推行TNVR(捕捉、絕育、施打疫苗及回置)政策，未來將透過社群媒體和實體宣傳，持續宣導里民正確絕育觀念，創造更多人與動物和諧共處的環境，也希望藉由設置毛寶貝愛心認養小棧，幫助更多動物找到幸福家庭。

新北市動保處長楊淑方表示，現在於新北市「毛寶貝愛心認養小棧」成功認養犬貓，即可獲得寵物白金卡，憑卡享有犬貓狂犬病疫苗終身免費施打、1年份犬貓基礎疫苗免費施打、免費1次寄生蟲預防投藥等動物照護福利。此外，認養高齡、身患殘疾或久居動物之家不易認養之犬貓，更加碼享有免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，歡迎大家多來新北市動物之家參觀，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

認養 淡水

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