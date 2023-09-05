活動中心天花板常坍塌！里長憂砸人 北市：將修繕

台北市文山區木新市場2樓的區民活動中心遭鑑定氯離子過高，近年陸續出現天花板區域塌陷問題。在地里長表示，10餘年來不斷修補，該處每天進出上百人，擔心天花板塌陷傷到人；議員也質疑去年就辦理會勘，市府卻拖到今年才派廠商估價，批效率怠慢。市場處表示，會先針對天花板2樓防漏坍塌進行修繕，預計動用預備金支付，初估金額約900萬，但還是要由專業人士來斷定。

文山區木新市場2樓的區民活動中心，1日上午發生天花板突然大片坍塌，掉落許多石塊，因為地點就在電梯口，搭乘電梯民眾險些被砸傷，沒想到颱風「海葵」剛走，樟文里里長林淑珠到現場查看，發現地下室漏水及積水情況更嚴重。

林淑珠表示，這現象並非近期發生，這幾年陸續都有出現小面積坍塌，不過每次都是壞了又補、補了又壞，而且近幾年狀況越來越嚴重，損壞面積越來越大，她坦言，區民活動中心有近30個社團在這舉辦活動，每天進出此地有上百人，擔心若天花板突然塌陷，恐對民眾造成安危，

議員王欣儀表示，去年10月曾因木新區民活動中心鋼筋裸露、天花板脫落、漏水及廁所破舊等嚴重問題辦理會勘，今年5月木新市場2樓經過結構技師評估，氯離子含量過高，且混凝土剝落、鋼筯裸露及天花板掉落情況嚴重，不建議2樓空間繼續使用。

王欣儀指出，因氯離子超標長期存在公安問題，近13年來修修補補，卻還是反覆坍塌、漏水，市場處在6日要針對屋頂防水整修工程估價案辦理現場會勘，讓她相當不滿，質疑去年會勘到現在，估價估了快一年至今仍沒下文，痛批市府決策緩慢、毫無效率。

民政局表示，事發當天即派員前往確認現況並管制出入口，同時通知班隊停課及更換場地相關事宜，目前暫先關閉區活未開放，區公所已請廠商前往處理，先行巡查場地安全，並盡速修繕輕鋼架；後續整體建物防水補強工程配合市場處規畫辦理。

市場處副處長高群荐表示，木新市場大樓目前屋齡約40年，建築物使用年限尚未到期，短期內會先以整修為主，像是屋頂修繕、防水等工程，中長期將以改建後搬回原址為目標，並會尋找附近合適地點當為中繼市場，目前有考慮樟新市場停車場作為中繼點，13日會召開里民說明會，若在地贊成，才會朝這個方向規畫。

在地里長表示，這現象並非近期發生，這幾年陸續都有出現小面積坍塌，不過每次都是壞了又補、補了又壞，而且近幾年狀況越來越嚴重。圖／王欣儀辦公室提供