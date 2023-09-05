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「拒絕二手菸」明早上凱道遊行 警公布交通管制圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有團體明天將在凱達格蘭大道舉辦「促進清淨空氣，拒絕二手菸」集會遊行，轄區中正第一警分局指出，活動將在明天早上9點半開始，10點遊行隊伍出發，預計12點結束，為了維護交通安全，規劃交通疏導管制勤務，呼籲用路人注意，提前改道。

警方指出，該團體預計從中正區自由廣場前中山南路，遊行至凱達格蘭大道，詳細管制說明如下：

一、集會地點：

凱達格蘭大道（中山南路至公園路）管制往西方向3線車道，於當日10時起禁止車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

二、遊行路線：

中正紀念堂自由廣場前中山南路東側慢車道（集合後出發），景福門圓環外環道左轉凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側3線車道，集會後解散。

警方公布明天活動的交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布明天活動的交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

車道 集會遊行 中正紀念堂

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