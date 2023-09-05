聽新聞
test
0:00 / 0:00
「拒絕二手菸」明早上凱道遊行 警公布交通管制圖
有團體明天將在凱達格蘭大道舉辦「促進清淨空氣，拒絕二手菸」集會遊行，轄區中正第一警分局指出，活動將在明天早上9點半開始，10點遊行隊伍出發，預計12點結束，為了維護交通安全，規劃交通疏導管制勤務，呼籲用路人注意，提前改道。
警方指出，該團體預計從中正區自由廣場前中山南路，遊行至凱達格蘭大道，詳細管制說明如下：
一、集會地點：
凱達格蘭大道（中山南路至公園路）管制往西方向3線車道，於當日10時起禁止車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。
二、遊行路線：
中正紀念堂自由廣場前中山南路東側慢車道（集合後出發），景福門圓環外環道左轉凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側3線車道，集會後解散。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言