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新北登山步道毀損安全堪憂 審計處要求改善

聯合報／ 記者江婉儀李定宇／新北即時報導
新北市目前三峽、淡水、汐止、中和及新店區等共11條步道待修繕，修繕費用約1500萬元，將在今年度完成修繕。圖為皇帝殿山登山步道。記者李定宇／攝影
新北市目前三峽、淡水、汐止、中和及新店區等共11條步道待修繕，修繕費用約1500萬元，將在今年度完成修繕。圖為皇帝殿山登山步道。記者李定宇／攝影

新北市登山步道共有192條，2020年至2022年，新北觀旅局編列6700萬元修繕步道，但新北審計處發現，截至去年8月，還待修復的步道共有18條，其中山羊洞步道及富山坪古道的導覽圖逾2年未修復，另有11條步道有損毀，影響民眾遊憩安全要求改善。觀旅局表示，導覽圖已修復完成，步道部分也都完成修繕。

根據觀旅局2021年完成的「新北山林跨域整體規劃委託技術服務成果報告書」指出，因維護經費有限，市府每年僅針對20%的山徑整建或修繕。

審計處表示，截至2022年8月底，新北待修復步道共18條，其中山羊洞步道及富山坪古道的導覽圖及指標，已逾2年仍未修復，秀峰瀑布步道等11條有路面崩塌或階梯損壞情形，應規劃經費加速整修，導入民間資源協力更新。

觀旅局表示，主要針對大規模、特色步道或是量點跨區營造修繕，除了市府預算，也向交通部觀光局爭取補助經費，分年分期分區修繕，2022年錄案的步道都已修繕完成，其他零星、例行性維護管理，或緊急修繕，會跟區公所合作。

今年步道修繕費用則編列3千萬元，觀旅局表示，目前三峽、淡水、汐止、中和及新店區等共11條步道，修繕費用約1500萬元，將在今年度完成修繕。另1500萬元則會作為第二次通報步道損壞修繕使用。

廖姓山友表示，新北市的步道環境都不錯，吸引很多人造訪，但廖先生說，新北幅員廣大，很多步道比較沒被整理，希望能好好維護這樣的環境，另外，也有些沒有被市府列管的步道，但還是很多山友常常去走，如果被荒廢遺忘很可惜，希望也能被看見。

山羊洞登山步道導覽牌修繕前(左)與修繕後(右)。圖／新北市觀光局提供
山羊洞登山步道導覽牌修繕前(左)與修繕後(右)。圖／新北市觀光局提供

山友 登山步道

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