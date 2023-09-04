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探訪金瓜石神社 黃金博物館辦免費1日遊 中午開放報名

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
金瓜石神社創建於明治31年（1898年），是台灣最早由民間公司所設立的神社。圖／黃金博物館提供
金瓜石神社創建於明治31年（1898年），是台灣最早由民間公司所設立的神社。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館今天表示，全國古蹟日「神社尋幽趣──金瓜石神社」活動16日登場，上午辦講座，下午到神社現場走讀，觀看台電與新北市政府文化資產審議委員會以最小干預方式修復現況，以及出土數件第一代鳥居、手水缽與噴水池等殘片，認識這處文化資產的價值。

館方說，古蹟日活動開放民眾報名免費參加，上午講座人數40人，下午走讀人數20人。活動內容及報名連結等資訊，今天中午12點在「新北市立黃金博物館」臉書（https://www.facebook.com/goldmuseum/）公布。

黃金博物館表示，今年古蹟日活動以市定古蹟金瓜石神社為主題，16日上午10點到12點由講師張靖委主講「金瓜石神社的再認識」，下午2點到4點由建築師張興傑帶領民眾走訪遺址現場，進行「金瓜石神社的地景再現」走讀，讓民眾更深入了解神社的興建背景及修復過程新發現。

館方說，古蹟日上下午課程都會進行有獎徵答，答對民眾將有機會獲得「神社小書包」或是「筆袋及金鉛筆」為獎品。配合古蹟日活動，5日起在博物館金采賣店、共學館選購「金瓜石神社與山神祭」書籍享8折優惠。

黃金博物館長林文中表示，金瓜石神社是礦山經營者為了安定民心，在明治31年（1898年）興建，是台灣最早由民間設立的神社。1930年代礦業公司曾經出資整建神社社殿，並在周邊種植觀賞植物、設置噴泉等休憩設施。

第二次世界大戰後，神道信仰隨著日人遣返在礦山消失，遺址目前僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠及社殿地基與梁柱。台電公司與新北市政府文化資產審議委員會經過數年討論規畫，以最小干預原貌的方式完成現況修復，過程中出土數件第一代鳥居、手水缽與噴水池等殘片，見證歷史調查的真實性，呈現金瓜石神社超過百年的時代意義。

台電與新北市政府文化資產審議委員會以最小干預方式修復金瓜石神社，2022年發現許多早期的神社遺構並現地展示。圖／黃金博物館提供
台電與新北市政府文化資產審議委員會以最小干預方式修復金瓜石神社，2022年發現許多早期的神社遺構並現地展示。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 金瓜石

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