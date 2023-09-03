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北市：多處疏散門及越堤坡道4日上午6時起開啟

中央社／ 台北3日電

颱風海葵侵襲，台北市政府今天晚間宣布，明天將照常上班及上課，大部分疏散門及越堤坡道從明天上午6時起陸續開啟，周邊紅黃線則暫時維持開放停車。

颱風海葵今天下午從台東縣東河鄉登陸，隨著結構被破壞及中心出海，對台北市影響逐漸變小，市府已於晚間8時宣布明天照常上班上課。

台北市災害應變中心召開颱風海葵第4次工作會報後發布新聞稿表示，截至晚間7時，共接獲46件災情通報，其中25件為樹木倒塌、9件電線電纜及交通號誌等民生基礎設施損壞、3件建物毀損，無人傷亡，相關單位將全力於上班日前恢復市容。

水利處說明，儘管雨勢趨緩，但淡水河上游水庫仍持續調節性放水，且河口受年度大潮影響較平常高，高灘地仍有漫淹風險，所以淡水河、新店溪沿線部分疏散門仍維持封閉，後續將視情形另行開啟。

水利處指出，其餘27座疏散門及越堤坡道將派員巡檢，若無災情會從明天上午6時起陸續開啟，提醒民眾勿進入尚未開放管制區域，最新情形可上「河濱公園災害應變及復原狀況即時資訊系統」地圖查詢。

教育局提醒，因應明天正常上班上課，請車輛停放在校園內的車主務必於上午7時前駛離，以免影響學校活動；交通局則說，考量疏散門尚無法全部開放，周邊紅黃線暫時維持開放停車。

北市 海葵 颱風

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