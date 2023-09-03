快訊

海葵登陸台東 颱風眼地區第二波風雨更強、南部入夜受衝擊

U18世界盃／李勛傑3安猛打 中華隊4：1擒墨預賽3連勝

影／海葵風力強 三仙台即時影像瞬間消失 原因曝光…4千戶大停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市再爆2例本土登革熱個案 中山區逾60歲男感染源不明

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市登革熱疫情嚴峻，今天再增2例本土個案，分別為北投區30多歲男性與中山區60多歲男性。圖／衛生局提供
北市登革熱疫情嚴峻，今天再增2例本土個案，分別為北投區30多歲男性與中山區60多歲男性。圖／衛生局提供

北市今天再增2例登革熱本土個案，分別居住在北投區及中山區，其中中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續疫調釐清感染源。目前北市已有4個行政區出現本土個案，其中北投區3例最多，衛生局提醒，近日颱風來襲，豪雨讓容器易產生積水，提醒民眾加強清除孳生源。

衛生局說明，兩名個案分別居住北投區及中山區30歲及60多歲男性，先後於8月27日及9月1日出現發燒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，就醫通報後於9月2日晚間確診，衛生局疫調後發現，北投區個案於8月19至20日有台南市活動史，中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續疫調以釐清感染源。

根據衛生局統計，今年截至9月3日上午9時，北市累計35例登革熱確定病例，含境外移入27例及本土病例8例，其中本土病例分布於北投區3例、文山區及中山區各2例、大同區1例。

衛生局呼籲，近期陸續有颱風生成，造成各地降雨頻繁，請民眾務必加強清除室內外環境中積水容器，以減少病媒蚊孳生，並運用「巡、倒、清、刷」清除堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花瓶及各式盆栽底盤、帆布、廢棄輪胎等，颱風過後應再加強環境巡檢，立即清除積水，並進行容器減量。

衛生局也提醒，各級學校陸續開學，學校要加強環境孳生源清除，並提醒校職員工生若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛等登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

衛生局 北投 登革熱

延伸閱讀

南市登革熱病例暴升 疫情如大敵壓境 黃偉哲熱區視察

高雄登革熱個案+8例 和春大寮停辦校區查獲孳生病媒蚊

台南市登革熱單日增206例再創新高 全市公告為流行區

北市本土登革熱+1 衛生局曝確診男這8天曾到台南

相關新聞

北市再爆2例本土登革熱個案 中山區逾60歲男感染源不明

北市今天再增2例登革熱本土個案，分別居住在北投區及中山區，其中中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續疫調釐清感...

影／侯友宜視察三鶯大橋改建工程 要求工程單位落實防颱準備

中度颱風海葵來襲，新北市長侯友宜視察上午前往鶯歌地區視察三鶯大橋改建工程。侯友宜特別指出，三鶯大橋位於石門水庫下游鳶山堰...

紓解三鶯車流、增做機車道 三鶯大橋改建工程9月底通車

中度颱風海葵來襲，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜視察三鶯大橋改建工程。侯友宜說，三鶯大橋位於石門水庫下游鳶山堰，必須配...

海葵颱風來襲 新北藍色公路停航

海葵颱風暴風圈已接觸台灣本島，新北市政府表示，為維護載客航行安全，即時起淡水河藍色公路載客船舶暫予停航，請民眾轉乘其他陸...

市長鼓勵運動！台北田徑場僅開放到晚間10時 體育局：9月中擬延至11時

受到疫情影響，台北市田徑暖身場夜間開放時間從6點到11點，縮短至6點到10點，如今疫情減緩，關閉時間仍為晚間10點，民眾...

議員憂新北社宅長者安心居排擠青年名額？城鄉局：長者目前僅占9%

新北市城鄉局8月推出社會住宅「長者安心居」，提供入住社宅滿65歲長者可持續續租，民進黨新北市議員彭佳芸指出，長者在外租屋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦