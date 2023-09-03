北市再爆2例本土登革熱個案 中山區逾60歲男感染源不明

北市今天再增2例登革熱本土個案，分別居住在北投區及中山區，其中中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續疫調釐清感染源。目前北市已有4個行政區出現本土個案，其中北投區3例最多，衛生局提醒，近日颱風來襲，豪雨讓容器易產生積水，提醒民眾加強清除孳生源。

衛生局說明，兩名個案分別居住北投區及中山區30歲及60多歲男性，先後於8月27日及9月1日出現發燒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，就醫通報後於9月2日晚間確診，衛生局疫調後發現，北投區個案於8月19至20日有台南市活動史，中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續疫調以釐清感染源。

根據衛生局統計，今年截至9月3日上午9時，北市累計35例登革熱確定病例，含境外移入27例及本土病例8例，其中本土病例分布於北投區3例、文山區及中山區各2例、大同區1例。

衛生局呼籲，近期陸續有颱風生成，造成各地降雨頻繁，請民眾務必加強清除室內外環境中積水容器，以減少病媒蚊孳生，並運用「巡、倒、清、刷」清除堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花瓶及各式盆栽底盤、帆布、廢棄輪胎等，颱風過後應再加強環境巡檢，立即清除積水，並進行容器減量。

衛生局也提醒，各級學校陸續開學，學校要加強環境孳生源清除，並提醒校職員工生若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛等登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。