海葵颱風來襲 新北藍色公路停航

海葵颱風暴風圈已接觸台灣本島，新北市政府表示，為維護載客航行安全，即時起淡水河藍色公路載客船舶暫予停航，請民眾轉乘其他陸運交通工具；另外市府也畫定新北沿海、漁港向海（河）測、淡水河流域及沿岸範圍還有新北市山區為管制區域，民眾請勿前往。

稍早新北市工作會報，天氣風險公司指出，新北市受到外圍環流影響，今、明兩天持續陣雨天氣，新北市東北角及東南側山區有局部豪雨、市區大雨；而郊區陣風8到9級，市區7到8級，沿海持續有長浪，明晚颱風進入台灣海峽後持續向西，新北轉為背風面，風雨趨緩。

新北市政府也說，請停放於校園內車輛最晚於9月4日上午7時前駛離校園，未於時限內駛離車輛將依法由警方逕行拖吊。