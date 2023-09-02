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肯定員山子緩和淹水 陳建仁提前瞻建設可不缺水又防洪

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
行政院長陳建仁今天到新北市瑞芳區員山子分洪工程視察。記者游明煌／攝影
行政院長陳建仁今天到新北市瑞芳區員山子分洪工程視察。記者游明煌／攝影

海葵颱風逼近，行政院長陳建仁今天到新北市瑞芳區員山子分洪工程視察，陳建仁說，自94年完成後有58次分洪，總分洪的體積達2.4億萬噸，對緩和下游市區的淹水有很大功能。他並指政府所有的預算，包括前瞻建設裡很多水環境的建設，目的就是讓大家不缺水又能防洪。

陳建仁說，員山子分洪工程對台灣防災防洪扮演很重要角色，現在又面臨颱風的威脅，基隆河是淡水河水系三大支流之一，有86公里長，流域面積達490平方公里，流經都是高度開發地區，以往多次颱風造成大規模淹水慯害，一旦淹水造成民生傷害相當的大。

陳建仁表示，行政院從民國88年起，推動基隆河治理工程，初期馬上碰到89年的象神，和90年的納莉颱風，造成很多人員的傷亡和財產的損失。

陳建仁說，行政院當時就決定要做員山子分洪工程，這個工程確確實實扮演很重要的角色，自94年完成後，碰到29次豪雨及29次颱風，做了58次分洪的操作，總分洪的體積達2.4億萬噸，比整個石門水庫的體積還大，可見對緩和下游市區的淹水有很大功能。

陳建仁表示，員山子分洪工程就是以好的科學基礎來建設防洪的工作，水利署的水利工程建設在亞洲而言可圈可點，很多人來台灣學習，員山子分洪工程是台灣最好的水利工程的例子。

陳建仁呼籲民眾大家放心，政府所有的預算，包括前瞻建設裡有很多水環境的建設，目的就是讓大家不缺水又能防洪，這就是政府努力的目標，感謝經濟部和水利署，這段期間在指揮官內政部長林右昌盤點各縣市的努力，這次比上一次颱風更加精進，提高防災能量，希望各縣市政府都能配合。

行政院長陳建仁今天到新北市瑞芳區員山子分洪工程視察。記者游明煌／攝影
行政院長陳建仁今天到新北市瑞芳區員山子分洪工程視察。記者游明煌／攝影
行政院長陳建仁今天到新北市瑞芳區員山子分洪工程視察。記者游明煌／攝影
行政院長陳建仁今天到新北市瑞芳區員山子分洪工程視察。記者游明煌／攝影

海葵颱風 陳建仁 員山子

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