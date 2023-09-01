繼淡水漁人碼頭…九份也設即時影像系統 山城美景盡收眼底
新北市觀光旅遊局今天表示，繼淡水漁人碼頭等地即時影像後，在知名風景點瑞芳區九份的至高點開成殿架設即時影像系統啟用，讓九份聚落山城美景等可透過手機等鏡頭盡收眼底。
觀光旅遊局發布新聞稿指出，淡水漁人碼頭即時影像去年7月首度啟用，今年6月在中和區烘爐地增設第2支即時影像，都吸引許多網友點擊觀看美麗夜景；今天起啟用九份即時影像，歡迎市民點閱欣賞。
有關九份即時影像系統，觀旅局表示，鏡頭位置設在開成殿，透過超低照度、高畫質鏡頭即使無光的環境也能拍出清晰影像，適合九份山城聚落迷幻多變的夜間拍攝，呈現更美、更細膩的夜空。另還能眺望遠方基隆山、基隆嶼及深澳漁港。
觀旅局指出，淡水漁人碼頭即時影像也將配合「2023淡水漁人碼頭煙火秀」，將於10日同步線上播放現場的絢爛煙火表演；直播無論是夕陽美景或璀璨煙火，都可透過手機或電腦即時欣賞壯闊風景。
觀旅局表示，在地勢高的烘爐地，也能欣賞到台北市「大稻埕夏日節」的精彩煙火；3支即時影像都可以在「新北旅客New Taipei Tour」官方YouTube頻道24小時不間斷觀看。
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