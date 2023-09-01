海葵颱風恐直撲台灣 北市下午5點起開放81校逾5千車格免費停
海葵颱風恐直撲台灣，北市教育局配合疏散（水）門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，今天下午5點起，開放81所學校共2719汽車格、2589機車格，提供民眾可暫時將愛車停放在校園內，9月4日或北市回復正常上班上課，再麻煩車主於正常上班上課日上午7點前將車輛駛離，以避免影響學校活動，若逢假日則延至8點。
松山區西松高中等6校、信義區永春高中等9校、大安區大安高工等10校、中山區中山女中等5校、中正區建國高中等6校、大同區明倫高中等9校、萬華區華江高中等5校、文山區萬芳高中等6校、南港區南港高工等2校、內湖區麗山高中等7校、士林區陽明高中等9校、北投區中正高中等7校，各校名單可上教育局官網查詢。
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