台南土地開發熱絡 近4年總面積968公頃比前8年多出3倍

台南市統計自2019年起完成、目前進行中及規畫新啟動的開發案有28案，總面積將近968公頃，開發業務量能超過縣市合併後8年間的3倍多，為推動國家重大政策，加速區域開發的動能，辦理「台南市南科特定區開發區段徵收工程」，面積近400公頃，過程為防範弊端發生及避免外力不當干擾成立跨機關廉政平台，台南市地政局參加法務部辦理第1屆「透明晶質獎」順利通過2階段評審獲頒入選證書，肯定地政局整體廉能作為。

市長黃偉哲表示，地政局的工作包含地政便民業務及土地開發業務，市府在推動優質開發案帶動台南經濟大幅成長的同時，兼顧廉政透明及營塑讓公務員安心依法行政的環境是相當重要的一環。成立跨機關廉政平台，希望透過跨域結合相關機關及專家學者提供法律、實務等多面向專業意見，作為辦理參考，提升全案執行效率，維護公共工程優良品質且落實行政透明資訊公開。

地政局長陳淑美說，地政局從地政業務到土地開發業務環環相扣，皆涉及民眾權利與公共利益甚鉅，因此特別重視各項業務風險管控與行政透明措施，並透過廉政會議、跨機關廉政平台、制定相關作業要點、提出修法建議等等法制作為，參獎過程中，審視各項廉政透明措施及風險防制作為，凝聚全局思維與共識，自我檢視及業務創新與發想，更厚植民眾信任基礎。

陳淑美表示，地政工作不僅是政府施政與國家發展的基礎，也與民眾的財產權益息息相關，從地籍管理、產權保護、精進地價查估與地政便民服務E化，到優化土地開發及農地利用，每一項業務都至關重要，要能通過全民監督與檢視的層層考驗。行政透明是增進民眾信賴的基石，廉能成果展現能提升民眾對市政團隊的支持，「透明晶質獎」讓民眾能夠信賴政府職務行使，更能看見政府廉能施政的成效。

台南市政府地政局參加法務部辦理第1屆「透明晶質獎」，順利通過第一階段書面審核，昨天由法務部政務次長蔡碧仲、廉政署署長莊榮松偕同評選委員至機關進行第二段實地評核，並頒發入選證明書，肯定地政局整體廉能作為。