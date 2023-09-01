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強化通譯防災觀念助新移民 士林區公所首辦民防研習班

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
士林區公所今年開設新移民日語研習班。圖／士林區公所提供
士林區公所今年開設新移民日語研習班。圖／士林區公所提供

北市現有士林、萬華2間新移民會館，提供新移民融入台灣生活的各項協助。士林區公所今年首度舉辦「新移民通譯民防研習班」，強化22位通譯建立防災觀念，成為政府與新移民間的橋梁，盼能傳遞正確觀念，提升他們災害發生時的危機處理能力。

士林區公所推動新移民課程不遺餘力，今年已開設日語、閩南語等語言研習班，也有舞蹈瑜伽班、士林走讀文化等活動，9月20日將舉辦新移民創業課程。

公所表示，面對多元文化的族群，建立溫暖真誠接納的環境是台灣社會的責任，持續邀請各領域專業老師，開設符合新移民生活需求的課程，鼓勵主動參與，另外通譯朋友更是重要推手之一，能幫助剛來台、語言不通、生活不習慣的新移民解決大小事，更快適應台灣環境。

因此士林區公所9月3日下午2點至4點在士林區公民會館，特別舉辦新移民通譯民防研習班。區長洪進達說，這次課程將教導通譯朋友建立正確防災觀念與應變，適時協助新移民家庭及移工，使其能運用在日常生活周遭容易致災環境的應變，通譯也可提供改進意見。

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