新北果菜營運價量 遭疑不如北農

新北市果菜公司每日供應近2千噸蔬果給北北基近700萬人口，去年管理費收入近3億元。但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類不足，均價也偏低，難以吸引承銷及供應人交易，管理費收入僅達預算數77.91%，已影響公司營運績效。果菜公司回應，新北不以營利為目的，將規畫人員至產地爭取增加供應高品質蔬果。

新北果菜公司透過蔬果拍賣制度建立農產品交易平台，按拍賣成交總值收取管理費，去年收入近3億。新北審計處發現，2016至2022年新北蔬菜交易均價較北市均價低，差幅達24.66%。

有盤商表示，北農市場大且營運已久，觸角當然比新北果菜公司廣，在台北賣的均價高，當然多數都會往北農走，長久下來難免形成惡性循環，讓新北果菜取得高品質蔬果較少或較困難。

果菜公司總經理江惠貞說，新北果菜是百分百官股公司，核心任務是服務農友。北農是特級市場，新北是一級市場；北農受農業部要求販售高級蔬果提升台灣蔬果國際形象，北農50%股份為民間團體，定位與新北果菜公司不同。果菜公司表示，新北果菜年度統計每年營業額逐年上升，並無影響公司營收情形。

江惠貞也說，台北市五星級飯店多，新北通路以傳統市場為主，北農高單價商品賣得較多，新北果菜以性價比（CP值）高，產品較賣得動。但不能說新北不賣高價品。她以高麗菜為例，每公斤35至115元高麗菜都有賣，近期應景的文旦柚，也是平價到高價都有。

關於銷售品項不足，江惠貞說，芭樂在板橋市場以彰化溪州貨源較多、三重果菜市場是高雄燕巢產地較多，農友會看哪邊賣的價格好，帶動更多貨源。她直言，果菜公司管不了農友意願，平穩售價是銷售良策，尊重審計處意見，新北策略仍是以服務農民、消費者為重。