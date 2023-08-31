新北圖泰山分館9月推收心活動 體驗3D列印AI繪圖

隨各校陸續開學，新北市立圖書館泰山分館9月推出閱讀收心活動，透過聽故事、情緒桌遊課、3D列印、AI繪圖及ChatGPT體驗課程等活動協助孩子重新找回學習步調，迎接新學期。

新北市立圖書館館長王錦華說，暑假結束，為避免孩子出現「開學症候群」，家長可協助孩子每天找時間固定閱讀，提升孩子專注力。泰山分館規劃「作家面對面」「玩出好腦力」「小孩的療癒課」「期待開學大聲說」及「圖書館來解憂」主題書展等一系列閱讀收心活動，讓孩子迎接下學期課程。

新北市立圖書館說，泰山分館9月推出閱讀收心活動，其中9月9日「作家面對面」由童話作家亞平分享新書「鼴鼠洞教室」，透過小鼴鼠上課故事，消除新生緊張感；9月10日由兒童文學暢銷作家王宇清帶來新作「什麼都沒有雜貨店」；9月16日由超人氣兒童科普作家胡妙芬教邏輯思考、科學研究方法與態度。

9月24日「小孩的療癒課」由心理師王雅涵透過情緒桌遊課讓孩子了解自己情緒並學習情緒管理；「玩出好腦力」則透過3D列印、AI繪圖及ChatGPT體驗課程，讓孩子從玩中學，提升思考邏輯能力。

新北市立圖書館表示，活動期間只要至泰山分館參與「期待開學大聲說」數位互動以及借5本書，便可獲得「伴讀小文具」開學禮1份。