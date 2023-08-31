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淡水推出陳澄波戶外美術館2.0 融入嘉義風景油彩

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所再度和陳澄波文化基金會合作，推出了陳澄波戶外美術館2.0版，加入了陳澄波嘉義的故鄉元素。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所再度和陳澄波文化基金會合作，推出了陳澄波戶外美術館2.0版，加入了陳澄波嘉義的故鄉元素。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區公所再度和陳澄波文化基金會合作，推出了陳澄波戶外美術館2.0版，更新部分內容，除了陳澄波先生在淡水知名景點的畫作外，加入了陳澄波嘉義的故鄉元素，包括「初秋」和「嘉義街景」等畫作，讓大家同時可以欣賞到淡水和嘉義之美。

淡水區長巫宗仁表示，淡水風景秀麗，有好山好水，是詩人與畫家時常駐足的小鎮，更是藝術創作者靈感的來源。陳澄波先生是世界知名的台灣前輩畫家，2007年在香港蘇富比拍賣場上陳澄波先生的「淡水夕照」以新臺幣2.2億落槌，創下台灣人油畫拍賣最高價紀錄。

區長巫宗仁指出，欣賞名家藝術作品不是高不可攀的，公所推動「藝術平權」，把藝術帶入大家的生活之中，豐富大家的生活，陳澄波戶外美術館是一座24小時不打烊的藝術場域，民眾在現場欣賞畫作的同時，用手機掃描QR Code就可看到每一幅作品的中、英、日文影音賞析及該作畫地點當時的背景照片，兼具藝術欣賞及歷史記憶的回顧，歡迎大家親身體驗淡水之美。

淡水 陳澄波 嘉義 美術館 藝術作品 畫作

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