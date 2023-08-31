疫情影響淡海輕軌運量 新北巿府：已回升到疫情前8成

淡海輕軌從2018年底通車，但近年因疫情影響運量，新北審計處發現，淡海輕軌2019年至2022年運量僅預估的6成，截至去年統計，已虧損8億4700萬餘元，恐影響營運狀況。新北捷運公司說，疫情解封後，已經回升到疫情前8成水準、1萬2600人次，運量也逐步提升中。

淡海輕軌通車後，不論是通勤族或是觀光客，都可以搭車到捷運淡水站轉車，或是搭車到目的地觀光。但審計處發現，淡海輕軌前3年運量僅預估數字的4至6成，還虧損超過8億元，認為會影響營運狀況。

新北捷運公司表示，運量不如預期，主要是近3年疫情因素影響，不只淡海輕軌，整體大眾運輸的運量皆有下滑，淡海輕軌於疫情前平均日運量約1萬6千人次，而疫情嚴峻時期最低僅為日均6千人次。而現今疫情解封後，淡海輕軌運量已回升至疫情前的8成水準，約1萬2600人次，目前逐步提升中。

另外，審計處也指出，捷運公司在高架墩柱廣告及站體牆面空間招標部分，部分標的物無廠商投標，雖有檢討，但直到今年2月都沒有完成招商，認為會對捷運公司營收狀況有所影響。

捷運公司說明，是因年初時，原廣告契約到期，及配合墩柱基礎設施檢修，於3月份設施檢修結束後才開始招商，新版廣告已於4月份起陸續上刊，並持續開發商業模式，增加業外收入。

新北市議員鄭宇恩表示，前幾年因疫情影響導致運量下降，台灣運輸虧損雖是常態，但新北財政拮据，若新北捷運公司無法經營，恐會成為無底洞，還需要市府編列預算補貼，再2、3年如果沒看到成效，就是經營者有問題，專業也會受質疑。

市議員陳偉杰說，不論是捷運局或是捷運公司，應該在車速、運量、班次上調整，讓通勤族或是觀光客都願意搭乘，提升運量，也應跨局處與文化、觀旅局合作，與在地旅程結合，增加載客數，也該拿出更具體方式將虧損降到最低。