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剛啟用的淡海國小遭爆飄出甲醛味 教育局：檢測無疑慮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
鄭宇恩表示，接到家長陳情校內有甲醛味。新北市教育局回應，經檢測無疑慮。圖／新北市議員鄭宇恩提供
鄭宇恩表示，接到家長陳情校內有甲醛味。新北市教育局回應，經檢測無疑慮。圖／新北市議員鄭宇恩提供

今天是開學首日，新成立的淡水淡海國小也在今天啟用，但卻有家長向新北市議員鄭宇恩投訴教室甲醛味濃，家長拿機器去測快要超標，她質疑淡海國小開學前都還在趕工，少了靜置期才導致教室惡臭。

新北市教育局長張明文表示，校內設備櫥櫃、油漆都合於標準值，味道可能是新品的異味，已通知學校下課時間打開門窗，六日放假則把門窗打開通風，經過一段時間就能消除，絕無甲醛疑慮。

鄭宇恩說，淡海國小今天開學啟用，招收一到四年級學生，五六年級教室還在施工，她認為一邊上課、一邊在施工，不該是常態，難保百分之百沒有意外發生。

鄭宇恩說，她直到開學前都看到學校還在施工，搬新家都知道要先放一段時間，她認為學校就是缺少這段「靜置期」，才會導致甲醛味散不掉，甲醛是致癌物質，這些學生還要去上課嗎？

張明文強調，學校綠建築建材在進入校園前都會檢測，絕對不可能超標，根據學校了解，可能是對學校新品會有一些異味，已通知學校下課時就把窗戶打開，六、日放假則把門窗打開通風，經過一段時間就能消除，絕無甲醛疑慮。

張明文說，學校工程本來就規劃兩期，目前一到四年級完成先行招生，後續安排完成中央廚房、操場、運動場，上課地點與工程都有區隔開來，沒有安全疑慮。

張明文說，會先收一到四年級，確實是為了符合家長與學生需求，否則其他學校會繼續超額轉介，工程也全力推行，但也遇到工程缺工、缺料議題，市府會盡最大力量讓工程完善。

甲醛 教室

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