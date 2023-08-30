瑞芳猴硐停車場要優化 讓遊客有更舒適旅遊體驗

新北市政府觀光旅遊局因觀光人潮回流，為提升該區旅遊基礎設施品質，將自8月底進行新北市瑞芳風景特定區觀光設施整建工程，針對猴硐火車站附近之第二及第三停車場與園區導覽指標等進行整體環境整修，以優化猴硐地區觀光環境設施。

光復里里長周晉億表示，猴硐地區第二和第三停車場，地坪都是石板路面，但因為長期重壓，已經出現不平整及積水的情形，感謝觀光旅遊局近期要進場將停車場大翻修，但因為現在一到假日，遊客都很多，施工期間車位屆時將會供不應求，也希望平日也能比照假日紅線可停車，紓解車輛停放問題。

瑞芳區區長楊勝閔表示，猴硐地區的第二及第三停車場，在八月底開始會進行整修，特別感謝市府觀光旅遊局為提升該風景區的旅遊品質，將停車場進行整體規畫改善，工期預計180天，施工期間建議遊客可搭乘大眾運輸工具前往並結合Ubike，體驗雙鐵旅遊漫步礦業小鎮，悠閒欣賞河岸風光，更期待完工後帶給遊客更舒適的旅遊體驗。