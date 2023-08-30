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石門區老梅國小轉型成實驗小學 引進KIST教育方法

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
台灣最北的百年小學石門區老梅國民小學，正式宣告轉型成新北市立老梅實驗小學，給孩子公平發展天賦的舞台。 圖／紅樹林有線電視提供
台灣最北的百年小學石門區老梅國民小學，正式宣告轉型成新北市立老梅實驗小學，給孩子公平發展天賦的舞台。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣最北的百年小學石門區老梅國民小學，與財團法人誠致教育基金會及宏達文教基金會合作，正式宣告轉型成新北市立老梅實驗小學，引進 KIST與品格教育11項原則，協助老梅實驗小學教師發展卓越教學知能及品格教育教學系統，提升偏鄉孩子的品格力、學習力及文化力，讓孩子具備走出家鄉的能力、走回家鄉的品格，給孩子公平發展天賦的舞台。

新北市教育局副局長歐人豪說，老梅實小是新北市的第8所實驗學校，教育局感謝誠致教育基金會及宏達文教基金會，挹注人力與物力資源，協助學校教師培訓工作坊、提供到校協助、偏鄉學校數位學習等，提供專業協助並陪伴老梅國小教師精進教學，活化實驗課程及發展學生品格能力，有效提升學生學習與品格表現，為北海岸的老梅實驗小學帶來新氣象。

誠致教育基金會創辦人方新舟表示，在宏達文教基金會未來將分3年挹注新臺幣120萬元，今年基金會特地成立EDC(教學發展中心)來協助各校建構新進教師的支持系統，期望能藉由系統性的 KIST教育方法及學校場域的改變，幫助小校老師以聯盟的力量，提升偏鄉孩子的品格力、學習力及文化力，讓孩子具備「走出家鄉的能力、走回家鄉的品格」，讓每所偏鄉小校都是「給孩子公平發展天賦的舞台」。基於誠致過去與宏達基金會在偏鄉學校合作推動品格教育的成功經驗，他相信這次兩個基金會攜手與老梅國小合作，將為臺灣偏鄉教育轉型帶來新風貌。

宏達文教基金會董事長卓火土表示，秉持厚植下一代品格力的初衷，基金會在全國各地推動品格教育超過15年，透過「磐石教育計畫」，持續提供高品質、有系統且多元之教育訓練資源，協助全台各級學校以有效益、更符合培養21世紀人才的方式推展品格教育，進而形塑整體校園品格文化。期待能與新北市政府、誠致基金會共同為老梅國小轉型實驗學校挹注資源，為教育共創更多新契機。

新北市實驗教育模式愈來愈多元，新北教育局也會持續在偏鄉推動混齡教學、小校轉型、區域共學聯盟、發展偏鄉特色雙語實驗課程，為偏鄉地區挹注教育資源。並爭取經費改善偏鄉教學硬體和數位載具，縮短偏鄉地區數位落差，透過公私協力，與誠致教育基金會與宏達文教基金會一同搭築給孩子公平發展天賦的舞臺。

偏鄉學校

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