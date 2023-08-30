海委會APEC海洋圓桌會議 多國專家9月6日齊聚台北

海委會將於9月6、7日舉辦「第22屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議」，邀請日本、澳洲、印尼、泰國、韓國等APEC會員體代表、國際專家，以及國內產、官、學界，探討海洋保育等議題。

圓桌會議以「離岸風場開發下之海洋保育發展」與「藍碳經濟發展現況與挑戰」為主題，國際專家與國內產、官、學界齊聚台北，一起探討海洋環境保育及永續發展經驗交流。

海委會指出，台灣每年均向APEC申請辦理「APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議」，今年為呼應主辦國美國「為各方創造具韌性且永續的未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future forAll）主題及「互連、創新與包容性」3大優先領域。

海委會表示，本次會議主題獲APEC海洋與漁業工作小組主席Ms. Mónica Rojas Noack及多個會員體大力支持，將探討APEC區域，在海洋保育及永續利用目標中，新興議題的發展機會與挑戰，期盼為「APEC2040太子城願景」（APEC Putrajaya Vision2040）做出貢獻。

海委會說明，首日以「離岸風場開發下之海洋保育發展」為主題，邀請日本、韓國及澳洲專家共同探討離岸風場開發與海洋生態保育共榮發展模式，以及海域空間規劃與海洋生態環境影響評估。

次日則以「藍碳經濟發展現況與挑戰」為主題，邀請印尼、泰國及澳洲專家，討論藍碳潛力與對淨零發展目標的貢獻，以及如何提高海洋生態系統固碳能力；主題呼應2023 APEC重視的淨零與永續核心理念，期透過公私部門合作達成工作組發展目標。

海委會海洋保育署表示，此次圓桌會議除邀請APEC會員體代表及國內外講者至台北實體交流，也邀請民眾線上參與，聆聽專家演講與產官學界意見交流，共同探討海洋保育發展。