新北淡水區屯山里老里長病逝 妻參加補選爭取延續服務

新北市淡水區屯山里長李永清，今年六月因為癌症病逝，因此新北市選委會將在9月2日(六）辦里屯山里長的補選作業，過去一同與李永清里長打拚的里長妻子郭麗卿，也曾擔任多年的屯山社區發展協會理事長，更要延續先生老里長對屯山的精神而參加補選，持續為屯山里來打拚服務。

這次包括了原里長李永清的夫人共有四人參選，郭麗卿現在是以候選人的身份，但依然為里內持續來每天服務，包括了里內環境清潔，里民對於各種公共事務的請託，都服務到底。

郭麗卿表示，過去與先生李永清里長一起辦理許多服務長者的銀髮俱樂部，甚至是開車去接送行動不便的長者來參與活動同樂，這些都是與里長一起打拚下來的成果。

日前郭麗卿也在李永清以往的服務處，成立競選服務處，她表示，細數與李永清里長為屯山打拚的點滴，包括了為偏遠地區桂竹圍爭取自來水設置，打造屯山特色蓮花池，爭取地景藝術，生態公仔設施等等，過去李永清擔任了5屆里長，到現在也有16年的時間都是夫妻一起打拚，雖然老里長離開了，說難過是一定會有，但如何為他熱愛的這塊土地去延續下去，相信李永清為屯山想做的事還有很多，也希望這次的補選能夠當選，持續為里民來服務。