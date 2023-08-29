新北萬里里聯合普度加祭海儀式 超度好兄弟、寵物與溺水者

農曆七月民俗月，不少地方都會舉辦聯合大普度，在萬里里由里長王傑倫發起大普度法會，邀請里民帶著供品一起來共襄盛舉，透過儀式超度各方好兄弟，祈求地方、社區與鄰里的平安，除此之外，這次萬里里大普度還特別加入祭海的元素，期待能夠為今年暑期發生多起溺水事件的罹難者來超度。

萬里里長王傑倫提及，萬里里靠海，今年一入夏，海岸就相當不平靜，發生多起離岸流將親水民眾捲走的憾事，為了祈求海岸線的平靜與超度罹難者，這次特別在普度法會中加入祭海儀式，除了供品還準備了龍船，希望能夠祈求地方的平安。

不僅請來法師超度好兄弟與溺水事件罹難者，更加也有為寵物設立專屬的牌位，就是希望透過這一場擴大舉辦的法會，能夠讓里民為自家往生的萌寵超度，滿足里民在民俗月中不同普度對象的需求。

萬里區長粘雪琴也特別來到萬里里大普度一起祈求平安，區長指出，今年入夏後，萬里的海域就發生四起不幸溺水事故，為此萬里里長特別在大普度規劃牌位與一艘龍船要來超度，希望透過這場普度儀式，能夠為不平靜的海面帶來平靜，讓海波不生，地方平安、一切順遂。