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柚子結合爆米花是啥口味 新北文旦柚盛產創新口味
新北市為文旦柚盛產地，今年產出約8千公噸，新北市農業局與八里福朋喜來登酒店及爆米花工廠聯名推出柚香產品，9月13日至20日於新北市府大廳舉辦新北文旦柚食農教育特展，推銷新北在地水果。
新北市文旦柚產量今年約7696公噸，其中以八里區產量5468公噸最多，產量占全新北市7成。今年新北市府與八里在地喜來登酒店及農場」合作推出柚香創意料理，9月5日後入住八里福朋喜來登酒店可獲得住宿禮文旦柚一顆。民眾在「小農電舖直銷站」訂購2千元送八里限定柚香焦糖爆米花限量100份，記者會現場副市長劉和然再加碼送出200份共300份。
八里區農會理事長蔡秋煌表示，今年首度與八里在知名品牌合作推出柚香產品，其中結合爆米花推出濃濃柚香、酸爽甘醇的八里限定柚香焦糖爆米花，9月23日前原價150元，推廣價120元。9月13日至20日於市府一樓大廳舉辦新北文旦柚食農教育特展，展示文旦柚相關系列產品，並可在現場訂購文旦柚。
新北市農業局表示，為協助農友拓展銷售通路，9月16、17日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」文旦柚展售會，現場除了販售最優質的文旦柚外，還有釣文旦、疊文旦等文旦柚趣味競賽。
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