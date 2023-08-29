台中市公車司機減少16%、265人 現職司機說出原因

台中市各高中職以下學校明天開學，700路跳蛙公車因駕駛不足，每日班次從12班縮減為8班，台中市交通局表示，與疫情前相比，公車司機減少16%、265人；一名現職公車司機說，保險制度不公平，還要面對投訴壓力，身心壓力大，都是離職人數多的原因。

台中公車司機缺人問題嚴重，一名司機說，司機離職潮可歸納很多因素，包括保險制度，沒有一個駕駛願意發生事故，但客運公司通常為了減少成本支出，保額通常都在30萬元內，有時連國產車都不夠賠，司機還有支出自負額以及內規的安全獎金。

他說司機工作時間長也是原因，從上班到公司報到，再回到家，一天13到15小時，中間的休息時間都是破碎分散的，很難達到休息效果；而電動巴士上下班時間更長，為了讓車子可以續航，中間要返廠充電2到3小時，進而拖延下班時間。

司機還要面對投訴壓力，每天在外開車，面對車水馬龍的交通，要顧及外在，又要隨時注意車內狀況，還有許多不同的問題要反映及解釋，往往不小心就會得罪到乘客，被投訴後，又要寫檢討報告還要被扣錢，但成立、屬實與否通常許多都不客觀，他說司機一人開車兩隻眼，公車鏡頭8到9個，看到的角度也不一樣，對司機來說不平等。

這名司機說，司機的生理狀況也很「傷」，久坐坐骨神經，身材走樣，尿結石、腸胃問題、三高常有；這些因素讓司機久了心累了，煩了想家了，就會自然想離開這個職場。