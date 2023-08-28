快訊

「四腳督」局面不一定保送賴清德？郭台銘再添選戰變數 專家：長遠對他有益

獨／兩岸關係降冰點怎辦？蔣萬安明赴上海「兩岸論述」曝光

鄧佳華宣布加入民進黨 公開入黨3原因

理輪與實務結合 淡大生到三芝公所公務見習很充實

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
淡江大學公共行政系的14位學生到三芝公所進行公務見習，讓學生不只在公所行政，在災防業務上也會有全面學習。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學公共行政系的14位學生到三芝公所進行公務見習，讓學生不只在公所行政，在災防業務上也會有全面學習。 圖／紅樹林有線電視提供

暑期尾聲，淡江大學公共行政系的14位學生選擇在開學前提前來到三芝公所進行公務見習，為即將到來的開學好好的收心。公務見習在三芝區長主持下，帶領公所各課室主管一起與即將進行五天公務見習活動的大學生相見歡，並且說明各課室公務執掌與見習工作時間，也期許來自淡大公共行政系學生，能夠度過充實的見習時光。

三芝區長賴小萍說，歡迎淡江大學公共行政系學生來到公所公務見習，第一天帶領公所主管向學生們說明各課室的職掌與未來幾天的見習內容及注意事項，次外，三芝在地理位置上，緊鄰著都會區因此有許多的建設發展，也有廣大的農業區，讓學生能夠有農事上的公務學習，加上這週恰好會碰上颱風防災的巡查與動態掌握，讓學生不只在公所行政，在災防業務上也會有全面學習。

淡江大學公共行政系副教授張一彬指出，學生到三芝公所的公務見習活動，已經有多年的合作經驗，感謝三芝區公所每年都提供公務見習的場域，讓系上的學生能夠讓在校學習的理論與實務結合，也期許學生們都能夠在這五天之中，扎實的學習各課室的公務實務內容，對於未來的職場選擇有更清楚的方向，並且也能夠更快速的與職場業務接軌。

淡江大學 主管 職場

延伸閱讀

高雄新增7本土登革熱病例 開學在即 陳其邁視察校園防疫

開學了！駕駛人力不足 台中跳蛙公車動線及班距調整方案出爐

開學還無法收心 醫師建議家長勿戒斷孩子全部娛樂

三芝「三寶」特色彩繪 八賢里山區道路亮起來

相關新聞

六都最後一塊拼圖完成 新北囤房稅通過

新北市身為六都唯一沒有囤房稅的縣市，今天順利三讀通過，雖藍營議員認為要充分討論，不過綠營議員提案停止討論直接通過，最後在...

衡陽路連棟歷史建築升格 北市再增4座市定古蹟

台北市文化局今開文資會，清末就落成的中正區衡陽路4連棟店屋，在2006年就已登錄為歷史建築，屋主今年6月提出申請希望成為...

新北議會今通過囤房稅 房市專家：租金恐迎來一波漲幅

新北市議會今審議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，持有3戶以上非自住房屋者，每戶稅率提高至3.6%。房市、不動產專家表示...

金山甘藷節眾望所「藷」焢窯趣 邀民買甘藷、做愛心

金山區甘藷節以「眾望所藷焢窯趣」為主題現場有千人焢窯體驗，邀請民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。金山區公所推出金山紅心甘藷禮盒，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！邀請民眾一起來買甘藷、做愛心！

新北囤房稅通過 藍綠黨團隔空交火

新北市議會今通過囤房稅，完成六都最後拼圖。民進黨團總召鄭宇恩表示，囤房稅議案總算通過，是民進黨議員長時間努力，堅守居住正...

江宏傑桌球館28日起暫停營業 北市府將行政調查

桌球選手江宏傑開設的桌球館今天起暫停營業，北市體育局和消保官下午到場查察，大門深鎖且無人回應。體育局說，將盡速召開行政調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦