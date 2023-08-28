理輪與實務結合 淡大生到三芝公所公務見習很充實

暑期尾聲，淡江大學公共行政系的14位學生選擇在開學前提前來到三芝公所進行公務見習，為即將到來的開學好好的收心。公務見習在三芝區長主持下，帶領公所各課室主管一起與即將進行五天公務見習活動的大學生相見歡，並且說明各課室公務執掌與見習工作時間，也期許來自淡大公共行政系學生，能夠度過充實的見習時光。

三芝區長賴小萍說，歡迎淡江大學公共行政系學生來到公所公務見習，第一天帶領公所主管向學生們說明各課室的職掌與未來幾天的見習內容及注意事項，次外，三芝在地理位置上，緊鄰著都會區因此有許多的建設發展，也有廣大的農業區，讓學生能夠有農事上的公務學習，加上這週恰好會碰上颱風防災的巡查與動態掌握，讓學生不只在公所行政，在災防業務上也會有全面學習。

淡江大學公共行政系副教授張一彬指出，學生到三芝公所的公務見習活動，已經有多年的合作經驗，感謝三芝區公所每年都提供公務見習的場域，讓系上的學生能夠讓在校學習的理論與實務結合，也期許學生們都能夠在這五天之中，扎實的學習各課室的公務實務內容，對於未來的職場選擇有更清楚的方向，並且也能夠更快速的與職場業務接軌。