北市沖吸車老舊未汰換 恐釀積淹水

颱風防汛期間，側溝排水能力攸關民眾安全，北市用於沖溝、吸泥以確保溝渠排水暢通的「沖吸車」共17輛，6輛已逾10年，其中4輛超過汰換的15年法定年限，北市近來屢遇暴雨就積淹水，上半年清淤量卻又比去年同期少；且士林區沖吸車修理頻率高，議員質疑車輛老舊影響清淤能量，籲「省錢不能省到防災錢」。環保局回應，2025年就會汰換老舊車輛，若有緊急勤務會盡量調度，不讓勤務出問題。

北市議員林延鳳指出，曾有里長反映，沖吸車太老舊，導致開去現場要進行清淤時卻無法使用，只能延期辦理，議員調閱資料發現，北市17輛沖吸車，有6車齡超過10年，分布在士林、中山、文山、松山，其中4車齡更皆將近16年，都已超過汰換年限。

林延鳳舉士林區沖吸車為例，3年內報修53天，修理頻率最高，環保局都自認「該購置車輛尚堪用、且維修頻繁」，但是詢問何時汰換卻因為預算考量，要等到2025年，議員質疑「能開不能用」算堪用？據消防局統計，士林區今年有20處積淹水，占總通報數121處的16.53%，議員認為，如此頻繁恐與平日清淤量能受限有關。

對於台北市目前4輛超過年限的沖吸車，議員認為，市府都應按15年期限汰換，不應限制車輛購置需求。林延鳳質疑，若明年汛期前，士林老舊沖吸車如因市府遲緩編列而未能換新，之後積淹水災情都要算在市長蔣萬安頭上。

環保局回應，市府近年皆針對老舊車輛逐年編預算汰換，2017年平均車齡12年降低至今年7.5年。對於議員指出的車輛，已經確定會在2025年汰換，一輛車約650萬元，如果超過年限、但報修後可以正常使用就沒問題，但如果無法報修或修理經費過高，就會依照規定編預算購置新車，執行勤務沒問題。

至於清淤量降低，環保局說，去年上半年清淤量為3萬6399噸，今年上半年3萬6266噸，差了0.37％，雖然少了133噸，但整體來看與去年同期相當，且清淤量愈多代表積淤愈嚴重，勤務也依照往常，與車輛老舊沒有正相關，若有緊急需求也會調派車輛處理。