蓮霧樹被「砍頭」議員批公家變殺手 水利處：將對施工商開罰

日前才有民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，台北市議員王欣儀也接獲民眾陳情，水利處的承包商因未按照樹木修剪作業規範施作，讓位於吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式「砍頭」，她痛批，此劇嚴重危害樹木生長，公家機關衍然成為樹木殺手，水利處回應，目前已對施工商及監造商開罰，預估開罰金額6000多元。

民眾指出，先前因設計不當，水利處將位於吳興街600巷的蓮霧樹攔腰用步道填滿，影響樹木生長，為了防災，又把樹冠、枝幹、葉子全部砍掉，水利處解釋，此案是因考量該蓮霧樹每到夏季落果嚴重，造成民眾行走危險，又曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆，質疑「既然去年曾發生步道欄杆被枝幹壓毀，為何不考慮重新規劃步道動線？」

王欣儀痛批，這種離譜、嚴重危害樹木生長的事情竟然是發生在台北市，事發至今已超過1個月，陳情人曾多次向水利處反映，卻只被拿理由搪塞，直到由她出面向水利處進行暸解，才對包商祭出罰單。

水利處指出，該地蓮霧樹每到夏季落果嚴重，曾造成里民滑倒送醫，且曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆，因颱風季將至，該蓮霧樹又鄰近民房且位於行人通行的木棧道上，若樹木不慎被強風吹倒往馬路或民宅方向倒，可能對民眾生命安全造成危害，若往河道方向倒塌，可能阻礙通洪斷面造成排水不良及積水情事，考量這些原因，故辦理樹木枝幹修剪工程，以維護公共安全。

水利處說明，針對未依相關規範施作部分，已依契約對施工及監造廠商進行罰處，廠商未按「台北市樹木修剪作業規範」施工，且違反「台北市政府公共工程施工品質作業要點」第24條第7款約定，每次罰扣品管費用總額百分之二，因品管費會隨工程結算金額變動而有所不同，將於旨揭工程竣工結算時，依此原則逕行罰扣違約金依目前估算約新幣4000多元。

此外，監造廠商違反委託技術服務契約約定，其應罰扣違約金計新台幣2000元整。

王欣儀也要求，個案問題應從源頭檢討步道設計，而不是為配合不當設計犧牲樹木，如有廠商未遵守契約規定應依法處理，以兼顧公共安全與永續妥善維護北市綠色資源目的。