快訊

有助降血壓、預防動脈硬化 心臟科醫師告訴你必買7種護心食物

20年下水11艘驅逐艦 中共海軍落後急起直追 經歷了什麼？

拚公職百百款 有人考20年不放棄 有人重考重分發每考必上

蓮霧樹被「砍頭」議員批公家變殺手 水利處：將對施工商開罰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有民眾陳情吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式鋸斷「斷頭」，議員認為，廠商未依規定修剪樹木，傷害樹木生命，痛批「公家機關衍然成為樹木殺手」。圖／王欣儀辦公室提供
有民眾陳情吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式鋸斷「斷頭」，議員認為，廠商未依規定修剪樹木，傷害樹木生命，痛批「公家機關衍然成為樹木殺手」。圖／王欣儀辦公室提供

日前才有民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，台北市議員王欣儀也接獲民眾陳情，水利處的承包商因未按照樹木修剪作業規範施作，讓位於吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式「砍頭」，她痛批，此劇嚴重危害樹木生長，公家機關衍然成為樹木殺手，水利處回應，目前已對施工商及監造商開罰，預估開罰金額6000多元。

民眾指出，先前因設計不當，水利處將位於吳興街600巷的蓮霧樹攔腰用步道填滿，影響樹木生長，為了防災，又把樹冠、枝幹、葉子全部砍掉，水利處解釋，此案是因考量該蓮霧樹每到夏季落果嚴重，造成民眾行走危險，又曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆，質疑「既然去年曾發生步道欄杆被枝幹壓毀，為何不考慮重新規劃步道動線？」

王欣儀痛批，這種離譜、嚴重危害樹木生長的事情竟然是發生在台北市，事發至今已超過1個月，陳情人曾多次向水利處反映，卻只被拿理由搪塞，直到由她出面向水利處進行暸解，才對包商祭出罰單。

水利處指出，該地蓮霧樹每到夏季落果嚴重，曾造成里民滑倒送醫，且曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆，因颱風季將至，該蓮霧樹又鄰近民房且位於行人通行的木棧道上，若樹木不慎被強風吹倒往馬路或民宅方向倒，可能對民眾生命安全造成危害，若往河道方向倒塌，可能阻礙通洪斷面造成排水不良及積水情事，考量這些原因，故辦理樹木枝幹修剪工程，以維護公共安全。

水利處說明，針對未依相關規範施作部分，已依契約對施工及監造廠商進行罰處，廠商未按「台北市樹木修剪作業規範」施工，且違反「台北市政府公共工程施工品質作業要點」第24條第7款約定，每次罰扣品管費用總額百分之二，因品管費會隨工程結算金額變動而有所不同，將於旨揭工程竣工結算時，依此原則逕行罰扣違約金依目前估算約新幣4000多元。

此外，監造廠商違反委託技術服務契約約定，其應罰扣違約金計新台幣2000元整。

王欣儀也要求，個案問題應從源頭檢討步道設計，而不是為配合不當設計犧牲樹木，如有廠商未遵守契約規定應依法處理，以兼顧公共安全與永續妥善維護北市綠色資源目的。

水利處回應，計畫於明年辦理木棧道更新工程，屆時對樹木生長空間或是否需移植以及步道動線安排等問題納入整體評估及規劃，避免再度發生類似情況。

水利處表示，已依契約對施工及監造廠商進行罰處，目前估算裁罰金額約6000多元。圖／王欣儀辦公室提供
水利處表示，已依契約對施工及監造廠商進行罰處，目前估算裁罰金額約6000多元。圖／王欣儀辦公室提供

蓮霧 北市 王欣儀

延伸閱讀

謝長廷改口稱隻字未提核污水 侯漢廷諷知「恥」怎麼寫？

北市抽查游泳池不合格比例8成 議員曝這3處合格率最差

雨彈襲擊！北市巷弄變魚池 民眾撈到土虱、小魚

建中課桌椅老舊 議員曝：市府要家長會、校友會出錢換

相關新聞

持悠遊卡享不到重陽敬老金？ 北市議員轟失信於民：別讓老人家傷心

台北市這個月8日開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，目前已有30多萬長者靠卡領取重陽敬老金，不過有長者明明持有效的敬老、...

蓮霧樹被「砍頭」議員批公家變殺手 水利處：將對施工商開罰

日前才有民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，台北市議員王欣儀也接獲民眾...

杜絕選舉亂象 新北公告競選廣告旗幟設置規定

2024選舉愈來愈熱，每年選舉的競選旗幟、廣告亂象嚴重破壞市容，新北市環保局公告「新北市政府辦理總統副總統及公職人員選舉...

朱德剛、樊光耀巡演開跑 30年前代表作武墜子風城重現

金鐘影帝樊光耀、喜感天王朱德剛，從事曲藝超過30年，前陣子因疫情演出遭受衝擊，他們也謀求新出路，分別投入教學及蔥油餅副業...

登革熱延燒家長憂開學擴散 中市府：各級學校加強整備

全台登革熱疫情延燒，台中市到8月已累積4例，往年少見如臨大敵，下周即將開學，民進黨台中市議員江肇國指出，開學日在即，市府...

台中馬路寬40米只給30秒通過 民代：老人家只能卡在路中央

台中市大里區市民反映，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。市議員張芬郁說，因應高齡社會，行人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦