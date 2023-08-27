蓮霧樹被「砍頭」議員批公家變殺手 水利處：將對施工商開罰
日前才有民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，台北市議員王欣儀也接獲民眾陳情，水利處的承包商因未按照樹木修剪作業規範施作，讓位於吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式「砍頭」，她痛批，此劇嚴重危害樹木生長，公家機關衍然成為樹木殺手，水利處回應，目前已對施工商及監造商開罰，預估開罰金額6000多元。
民眾指出，先前因設計不當，水利處將位於吳興街600巷的蓮霧樹攔腰用步道填滿，影響樹木生長，為了防災，又把樹冠、枝幹、葉子全部砍掉，水利處解釋，此案是因考量該蓮霧樹每到夏季落果嚴重，造成民眾行走危險，又曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆，質疑「既然去年曾發生步道欄杆被枝幹壓毀，為何不考慮重新規劃步道動線？」
王欣儀痛批，這種離譜、嚴重危害樹木生長的事情竟然是發生在台北市，事發至今已超過1個月，陳情人曾多次向水利處反映，卻只被拿理由搪塞，直到由她出面向水利處進行暸解，才對包商祭出罰單。
水利處指出，該地蓮霧樹每到夏季落果嚴重，曾造成里民滑倒送醫，且曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆，因颱風季將至，該蓮霧樹又鄰近民房且位於行人通行的木棧道上，若樹木不慎被強風吹倒往馬路或民宅方向倒，可能對民眾生命安全造成危害，若往河道方向倒塌，可能阻礙通洪斷面造成排水不良及積水情事，考量這些原因，故辦理樹木枝幹修剪工程，以維護公共安全。
水利處說明，針對未依相關規範施作部分，已依契約對施工及監造廠商進行罰處，廠商未按「台北市樹木修剪作業規範」施工，且違反「台北市政府公共工程施工品質作業要點」第24條第7款約定，每次罰扣品管費用總額百分之二，因品管費會隨工程結算金額變動而有所不同，將於旨揭工程竣工結算時，依此原則逕行罰扣違約金依目前估算約新幣4000多元。
此外，監造廠商違反委託技術服務契約約定，其應罰扣違約金計新台幣2000元整。
王欣儀也要求，個案問題應從源頭檢討步道設計，而不是為配合不當設計犧牲樹木，如有廠商未遵守契約規定應依法處理，以兼顧公共安全與永續妥善維護北市綠色資源目的。
水利處回應，計畫於明年辦理木棧道更新工程，屆時對樹木生長空間或是否需移植以及步道動線安排等問題納入整體評估及規劃，避免再度發生類似情況。
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