鬼月「水燈」引度照冥 新北三峽昨夜通知孤魂上岸款待

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今年遊行隊伍中加入三隊七爺八爺由創立115年的古老軒社清樂社組成秀川迎神隊及新一代年輕人三峽霞明堂組成。圖／三峽區公所提供
今年遊行隊伍中加入三隊七爺八爺由創立115年的古老軒社清樂社組成秀川迎神隊及新一代年輕人三峽霞明堂組成。圖／三峽區公所提供

新北市三峽區昨晚舉辦地方盛事中元水燈活動，昨夜(26日)於三峽宰樞廟舉辦中元節水燈活動為三峽在地傳統民俗，三峽區公所特別邀請水燈排製作老師傅，三峽區公所施玉祥區長表示，水燈活動為三峽傳統民俗盛事，以放水燈方式來通知水中孤魂上岸接受款待。

放水燈以傳統且為全台少見由竹木等組成水燈排，有別於機械式水燈排。並結合宰樞廟等地方團體參與，以人力抬水燈排方式進行遶境，遶境後於宰樞廟前豎立3座水燈排及進行放水燈儀式，重現傳統民俗祭典風采，使市民朋友更瞭解三峽在地文化。

宰樞廟主委、秀川里里長李楷瑞表示，今年水燈節活動將以文化傳承，凝聚向心力的活動亮點呈現，今年遊行隊伍中加入三隊七爺八爺由創立115年的古老軒社清樂社組成秀川迎神隊及新一代年輕人三峽霞明堂組成，三隊七爺八爺裝扮各異造型不同，為此次水燈祭另一亮點。

中元水燈遊於中元節豎立水燈排及放水燈的活動，就像邀請遠方的先民，依著光明的方向接受普渡和思念，把對先民的思念擴大提升為對家人、朋友的關愛。

三峽區長施玉祥表示，三峽中元節水燈活動為三峽傳統民俗盛事，除祭祀祖先、普渡眾生、祈求平安外，也表現出鄉里團結情懷，以放水燈通知水中孤魂上岸接受款待，27日下午於宰樞廟廟埕進行普度，今年水燈活動遶境遊行於晚間出發，遊行隊伍最後回到宰樞廟前豎起水燈排，在三峽河施放水燈頭、蓮花燈。

新北市三峽區昨晚舉辦地方盛事中元水燈活動，昨夜(26日)於三峽宰樞廟舉辦中元節水燈活動為三峽在地傳統民俗。圖／三峽區公所提供
新北市三峽區昨晚舉辦地方盛事中元水燈活動，昨夜(26日)於三峽宰樞廟舉辦中元節水燈活動為三峽在地傳統民俗。圖／三峽區公所提供
新北市三峽區昨晚舉辦地方盛事中元水燈活動，昨夜(26日)於三峽宰樞廟舉辦中元節水燈活動為三峽在地傳統民俗。圖／三峽區公所提供
新北市三峽區昨晚舉辦地方盛事中元水燈活動，昨夜(26日)於三峽宰樞廟舉辦中元節水燈活動為三峽在地傳統民俗。圖／三峽區公所提供

放水燈 遶境

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