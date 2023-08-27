金山地瓜今年產量豐、甜度高 千人焢窯親子同樂

新北市金山區特產甘藷8到9月進入盛產期，因緊鄰大屯山的北海岸，加上肥沃的火山黑壤土及陽明山系清泉灌溉，口感綿密、甜度高，今年因為氣候關係，甘藷產量不錯。昨天傍晚金山辦「眾望所藷焢窯趣」，吸引千人焢窯同樂。

為了展現新北甘藷特色，活動前特別廣邀農友參加「甘藷王競賽」，藉由優良的品質來宣傳在地甘藷，除了甘藷外金山地區溫泉及金包里老街也聞名全國，在暑假的尾聲之際，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、嘗美食。

農業局長李玟表示，每年8、9月正是金山區特產甘藷的產季，緊鄰大屯山的北海岸，加上肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就金山的甘藷口感綿密細膩，甜度特別高。

金山區長劉昌松說，許多民眾帶小朋友來參加焢窯活動，親子農田挖甘藷體驗，今晚更有許多親子共同欣賞螢光棒螢火表演。

想購買金山地瓜，可到金山老街及金山地區農會展售中心購買外，9月2日至3日捷運善導寺站旁的「臺北希望廣場」，9月4日至5日府中站「板農活力超市廣場」，都能夠買到在地青農、農友生產甘藷。

金山區公所及中華郵政股份有限公司基隆郵局特別合作，推出金山紅心甘藷禮盒，在全台灣郵局皆能買到，也可以利用「i郵購」網站，搜尋「金山農會」及「金山嚴選」商城(https://www.postmall.com.tw)輕鬆購買金山甘藷，選擇寄送可以24小時取貨的i郵箱取貨，至9月18日止，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費。

活動詳情請至

新北市金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/