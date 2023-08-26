上半年死亡車禍增加挨批 北市提解方

北市8月發生兩起機車死亡事故，議員也批上半年交通事故死亡人數較去年同期增加，市長蔣萬安昨在交通會報要求相關單位，立刻加強標線及宣導放慢車速。交工處反映將加強標線清晰度、增加路標，讓駕駛者知道前面有彎道，教育局也表示，會向大專院校及高中職加強宣導行車速度管理。

北市今年1至7月發生A1、A2類交通事故，也就是人員當場或24小時內或超過24小時的死亡交通事故，共計45人、若與去年死傷人數降低5%為目標值相較之下，死亡人數增加9人。有市議員批評，上半年數據比去年同期還多，不減反增，可見蔣萬安無法對症下藥。

另外，死亡車禍車種，以機車20人最多、行人19人次之，機車20人中，屬18至25歲年輕機車族群有3人，其中大學生2人、高中生1人。

蔣萬安昨也在交通會報關切8月機車死亡事故。交通警察大隊指出，一件是大學生因未注意車前狀況，研判是速度過快，忠孝橋下橋時因路形改變，下橋機車車速過快，來不及改變方向撞到路緣石，知道是大學生後，已即刻轉達給各大專院校和各級學校 ，騎乘機車務必注意速度。

交工處長劉瑞麟表示，經現場勘查後，因案發時車子速度快，研議用標識方式來降低速度，因為機車發現速度過快要轉向時，機車可能會轉不過去，不能急彎，將增加加強清淅度和輔助標誌

蔣萬安表示，今年年初交通意外死亡人數偏高，特別要求相關局處、警察局各分局，統計並提出防治措施，今年7月傷亡人數就大幅下降，不過市府仍然會持續努力守護市民用路安全。

另外，交通局、捷運公司也報告公共運輸定期票TPASS推動，其中對公車、捷運運量及YouBike租借次數較去年同期成長20%以上。

但研考會主委俞振華認為，成長20%是言過其實，一定有人因為月票搭乘公共運輸，但目前北捷跟雙北公車都沒達到疫情前的運量，希望未來看到實際真正成長，跟疫情前相比較精準。