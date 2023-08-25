黃偉哲分享必比登台南36間店「交通攻略圖」 網友爆動

2023年米其林必比登推介台南一共有36間店家入選，創下新紀錄。市長黃偉哲在臉書分享「2023台南米其林必比登推介美食交通攻略地圖」，並貼文最新米其林必比登搭大眾運輸拜訪最實惠。引起網友爆動紛紛留言敲碗要「清晰的版本」；台南市觀旅局提供下載網址https://reurl.cc/65r90r

黃偉哲表示，為了讓大家能夠更方便完成全區制霸，特別製作入選店家的位置圖跟相關公車路線，使用行政院通勤月票TPASS或台南公車299月票，搭配YouBike前30分鐘優惠前往，不但減碳也減卡路里，可以裝下更多美食。

網友紛紛留言「強大！怎麼知道我們在想什麼」；「需要大圖版本，很棒的分享，謝謝市長在乎店家」；還有網友哀嚎「有中！好了！不要再推薦了… 我的口袋名單啊」。

據指出，因台南入選店家集中西區為主，易有停車及塞車問題，市長黃偉哲和觀旅局長林國華研究後，結合行政院通勤月票TPASS或台南公車299月票，搭配YouBike前30分鐘優惠，讓民眾及觀光客更方便前往，觀旅局與交通局相關人員連夜趕工，不斷確認公車路線等資訊，今天一早由市長黃偉哲臉書分享，也同步放在台南市觀旅局官網供下載

必比登推介主打目標為「物有所值」的美食，只要用新台幣1000元以下的價位，就能吃到有水準的3道菜，可以是街邊美食或是時尚小酒館。觀旅局說，去年納入台南市後，店家都非常期待也非常努力，有不少是連續2年都入選，業者說很明顯吸引消費者前來，但許多店家生意本就興隆，對必比登推介是又喜又憂，但能為台南爭光都很開心，去年台南沒有摘星期待今年能夠摘星。

台灣米其林公布2023年必比登推介，今年入選店家共有139家，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家，今年共有26家是新獲得必比登推介肯定，台南共有36個店家入選必比登推介名單，其中10家是新入選，是四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方。