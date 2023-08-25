開學在即 北市中小學免口罩令家長可入校

台北市政府教育局今天表示，中小學將於8月30日開學， 除學校健康中心及自主健康管理期間者應戴口罩外，校園內及校車可不戴口罩，家長也可入校。

教育局新聞稿表示，北市中小學將於8月30日開學，除學校健康中心及自主健康管理期間者應戴口罩外，取消校園內及校車強制戴口罩規定；家長若有洽公或參與學校活動需要，原則上可以入校。

教育局說，北部近期有零星本土登革熱案例，提醒學校針對校園盆栽、排水不良及植栽太密的花台、堆積在地上落葉和遊憩區等蚊蟲孳生躲藏熱點，依「巡、倒、清、刷」原則加強清掃。

另外，全國腸病毒疫情也在警戒期，教育局呼籲各級學校及幼兒園加強師生防疫宣導，教導學生正確洗手步驟、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣；上課期間若使用空調，須保持室內空氣流通，注意定期更換或清潔濾網及消毒。