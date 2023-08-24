金山六股里種最美綠肥「向日葵」 為地瓜田增添地力

金山區正值地瓜盛產季，在六股里地瓜田中有一塊金黃色花海，是農友為養地，在輪作的田中種植「向日葵」，每年都向日葵與地瓜輪替耕作，農友說，當花開時不但賞心悅目，花謝後還能就地翻土，直接成為增添地力的綠肥，讓下一輪種植的地瓜，不用施肥、灑藥，友善種植最安心。

向日葵花農說，每年都挖完地瓜後，趁著土地的空檔種下向日葵來養地，可惜今年種下花卉正值開花期就碰上大風，所以大部分的花朵都被風吹倒，不過少部分屹立不搖的向日葵綻放依舊相當美麗，此外，為了不讓外來的花苗污染田地，因次每一年向日葵的種子都是等花謝後自己撿拾、自己培育，雖然很費工，但能確保土地的友善種植。

六股里長鐘鼎平指出，現在正逢地瓜盛產的季節，在六股里出現了一邊採收地瓜一邊能賞花的景觀，而向日葵的輪作是六股里地瓜種植外的一大特色，也可以說是六股里地瓜友善耕作不施化肥不灑農藥的象徵，雖然今年開花碰上風雨，不過依舊歡迎民眾來到六股里走走品嚐當令最鮮甜的地瓜與欣賞黃金向日葵友善綻放的美麗。