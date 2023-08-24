防範天坑 蔣萬安：先清查老舊管線

北市近日連續出現天坑，市長蔣萬安昨天下午在公安會報中，指示工務局邀集都發、建管等相關單位，針對道路塌陷，制定通案性處理機制外，也應全面檢視，先清查地下的老舊管線，下一步再針對其他地方，避免再發生地層下陷情形。

北市建管處昨天下午在公安會報，針對今年5月13日信義區崇德街60巷道路塌陷案進行專題報告。北市開挖中的建築工地計有102件，已委託台北市土木技師公會、台北市建築師公會、台北市結構工程工業技師公會，從5月15日起逐案現勘，包括觀測項目是否設置、是否按計畫觀測，以及施工計畫，例如是否有抽水計畫等，已全數檢查完畢，針對檢查項目不符合的建築工地，要求停工釐清改善。

為加強建築工地開挖階段安全管理，6月起委託三大公會不定期現勘，並就建築工地因違反建築法公共安全、公共交通受裁罰或勒令停工案件，同步於建管處網站揭露裁處訊息。

建管處表示，已函告工地，若發生公安意外，應於第一時間主動通報原因及緊急應變處理情形，未通報者，將依建築法相關規定加重裁罰，最高處9萬元罰款，情節嚴重時還會勒令停工。

最近常發生午後雷雨，市長蔣萬安和副市長李四川都強調要注意。李四川提醒建管處，開挖中工地要加強宣導防範。

蔣萬安說，信義區案例，主因為建案開挖造成地層下陷，最近有許多下午的暴雨，可能造成地層下陷，請建管處加強工地管理及查核。

蔣萬安指示，針對有些地方的老舊管線，像是汙水管等，主管機關加強督導；另環保局在進行清疏時，或是新工處地面上施工，發現相關管線有鬆脫或破裂情形，要即時通報相關單位處理。

建管處指出，地下管線一旦老舊可能鬆脫，造成漏水，淘空地基，導致地層下陷的隱憂。