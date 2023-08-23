萬里雙興高山甘藷開賣 區長推薦遊秘境嚐創意料理

每年8月到9月眾所期待的萬里雙興高山地瓜熱銷開跑，萬里區公所也開始大力行銷行程，由區長粘雪琴帶路邀請大家來到萬里新秘境餐廳-此木窯-進行窯烤地瓜及pizza的開窯新體驗。更邀請到料理女王蔡季芳老師，來示範製作多道獨特充滿創意驚奇的地瓜料理新菜色，共同為即將到來的中秋佳節開發製作新菜色。

料理女王蔡季芳老師說，萬里地瓜因為紅土台地黏質土壤，搭配高山水氣充足，生產出品質最優良的台農57號黃金地瓜及66號紅心地瓜。黃金地瓜口感鬆軟；紅心地瓜則是口感綿密，透過這場活動要將地瓜融入於各式各樣的料理，讓大家在家也可以輕鬆的變化出地瓜佳餚。

而為了迎接萬里雙興高山地瓜產季，讓更多美食愛好者感受在萬里地理環境優勢下所孕育出的飽滿地瓜好滋味，區公所與雙興里長特別整合在地小農，推出質優、精選地瓜禮盒，配合推出線上訂購宅配到家服務，相當便利。

此外萬里區長粘雪琴也提到，萬里高山地瓜好吃，觀光產業更是好玩，今年在地又開了一間別具特色的秘境餐廳此木窯，適合休閒、野餐，以及高家繡球花田也結合三耕體驗農場，於9月1日至10月8日推出「地瓜生態體驗教學」，歡迎有興趣的民眾安排一趟充滿養生與健康活力的萬里青春山海線之旅。