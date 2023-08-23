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髒亂廢墟大改造 汐止大同里主動出擊整地綠美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里長黃翠華主動出擊，整理綠美化廢址房屋，種了香茅、艾草等等，之前端午節還採收整理成串，送給里民。圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里長黃翠華主動出擊，整理綠美化廢址房屋，種了香茅、艾草等等，之前端午節還採收整理成串，送給里民。圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同里一直在做環境綠美化，像是在水源路裡有一處廢址房屋，因為，就在馬路邊，環境髒亂不好看，所以，里長黃翠華也主動出擊，在取得屋主同意後，和志工鄰長花了一個月的時間整理綠美化，種了香茅、艾草等等，之前端午節還採收整理成串，送給里民。

大同里長黃翠華指出，汐止水源路一段32號的廢墟房屋，緊鄰馬路邊，長期以來都被亂丟垃圾，還有廢棄物，久而久之，垃圾都快比人高了，基於要清理大同里所有的髒亂點，這個地方前前後後花了一個月才整理完畢，接著進行綠美化，防治登革熱、杜絕孳生源，種了香草植物，像是香茅、艾草，可以防蚊蠅，還有種了雞蛋花是為了綠美化。

雜草、姑婆芋佔據，再加上地面全都是廢棄物，整理起來是個大工程，經過里長、志工、鄰長合力大改造，現在煥然一新，百年歷史的紅磚頭捨不得丟，用來擋土也造景，綠美化的部分則是種了香茅、艾草等香草植物，一段時間後，收成不錯，之前端午節還採收下來，志工們出力加工，將艾草香茅加上榕樹葉綁成串，免費送給里民，好受歡迎，而現在這裡都是由這位已經當了40多年的鄰長大姊維護，拔拔草、澆澆水，75歲的他，每天出點力，看著環境變好也開心。

黃翠華說，現在整理好了，也交給志工小晏及鄰長負責維護環境，像是澆水、拔草等等，真的很辛苦，尤其夏天太陽很大，他們也都出來整理，很感謝他們的幫忙，讓週邊居民有更優質的生活環境。

綠美化 汐止 廢棄物 登革熱

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