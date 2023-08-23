花博美食街豪雨必淹 店家叫苦

近期午後對流旺盛，市區常發生暴雨，北市議員柳采葳最近接獲投訴，指中山區花博公園內美食街每遇豪大雨必淹、不僅倉庫雨水倒灌、牆壁還滲水，今年好幾天嚴重到無法做生意，店家苦不堪言，質疑承包商推卸責任，找市府處理也求助無門。北市會展基金會表示，已添購防淹水設備因應。

北市府為推動北市會展及產業，民國100年成立財團法人台北市會展產業發展基金會，營運管理花博公園、圓山廣場等23處場館。花博公園美食街店家抱怨，6月底暴雨淹過一次大水，向承包商反映卻沒有處理，8月10日、20日又發生倉庫屋頂雨水倒灌、牆面滲水。

議員柳采葳質疑，會展基金會將經營權委外，但承包商對於建築防水問題不處理，推說是花博建築的問題；改找市府處理，市府也是不聞不問，互踢皮球。

她說，會展基金會去年修繕費編列1830萬，占總支出預算24%，每逢大雨餐廳店家卻得面對天花板雨水倒灌、牆面滲漏水、地板淹水的窘境，這讓每年接待300萬人次、外國觀光客必到的花博公園情何以堪？承包商怠惰不解決問題，業者稱遇到「惡房東」，若市府明知有問題而不解決，也是幫凶。

北市會展基金會副執行長陳文鑠回應，花博園區的確因地勢問題，大雨不易排水，近期基金會花200萬元緊急增購三台抽水機，昨天到位，另採購長達210公尺的防颱阻水板，前天已安裝測試，強調針對店家困擾都會積極協助，絕無不聞不問。