影／花博店家逢大雨必淹苦不堪言 議員批市府外包商踢皮球

近期午後對流旺盛，市區常發生暴雨，北市議員柳采葳最近也接獲投訴，指位於中山區花博公園內餐廳美食街，每遇豪大雨必淹、不僅倉庫雨水倒灌、牆壁還滲水，今年就有好幾天嚴重到無法做生意，淹水當天無法營業，隔天再花時間復原場地，店家苦不堪言，並質疑承包商推脫責任，找市府處理也求助無門。對此，北市會展基金會表示，已添購防淹水設備，緊急因應暴雨淹水。

花博公園店家抱怨，今年6月底就曾因暴雨淹過一次大水，向管理業者（承包商）反映後，還是沒有處理，8月10日、20日分別大雨又發生倉庫屋頂雨水倒灌、牆面滲水。

議員柳采葳質疑，由於會展基金會將經營權委外，但承包商對於建築防水問題不處理，推說是花博建築的問題，改找市府處理，市府也是不聞不問，幾乎是互踢皮球，柳采葳痛批，放任承包商怠惰不解決問題，業者稱遇到惡房東，若市府明知有問題而不解決，北市府也是其中幫凶之一。

北市會展基金會副執行長陳文鑠回應，花博園區的確因地勢問題，大雨不易排水，因應極端氣候暴雨，近期基金會已經花200萬元緊急增購三台抽水機，並緊急採購長達210公尺的防颱阻水板，昨天安裝測試，可在短時間阻隔店家淹水，抽水機也會在今天到位，沒有讓廠商活動遭受意外，對於店家營業損失，也會詢問有沒有需要什麼樣協助，絕無不聞不問，會協商處理。

台北市政府在民國100年成立財團法人台北市會展產業發展基金會營運管理花博公園場館，不過議員質疑，公開標租委外經營後，北市府、基金會就對場地狀況不聞不問，餐廳、商店街業者不可能花大錢幫市府去修繕場館，管理業者夾在中間不積極處理，漏水問題就互踢皮球。

柳表示，台北市政府當初為了管理，推動北市會展及產業，成立會展基金會，該基金會營運管理爭艷館、圓山廣場、流行館、商店街、台北創新中心等23處場館出租，最新7月公布的111年度決算數字卻虧損200餘萬元。

柳采葳指出，會展基金會111年修繕費用編列1830萬元，占總支出預算24%，但每逢大雨餐廳店家卻獨自面對天花板雨水倒灌、牆面滲漏水、地板淹水的窘境，這讓每年接待300萬人次、外國觀光客必到的花博公園情何以堪，柳采葳議員呼籲，市府應該協助儘速解決。會展基金會回應，已經緊急添購防積淹水設備，針對店家的困擾都會積極協助。