安坑輕軌沿線開發居民不知情 盼確保需求納入規畫
新北安坑輕軌成熱門話題，市府也規畫開發沿線周邊，不過居民都不清楚自家是否有在範圍內，希望市府開發時要注意在地需求。市議員陳儀君今辦都計說明會，不少民眾反映停車及商場等公共設施需求。她建議市府要多辦說明會，提早減少抗爭情況，開發速度才會快。
前瞻軌道建設引發討論，其中今年通車的安坑輕軌討論度高，原預計日運量可達9萬人次，但近期數據都僅有約5000人左右，周邊民眾對於地區未來發展憂心，希望能有完善規畫。
據新北城鄉局資料，目前已推動「新店都市計畫第三次通盤檢討案」，計畫並已在18日通過。陳儀君今辦「安坑輕軌沿線都市計畫說明會」，吸引近半百民眾及多位里長到場參與了解情況。
居民反映，不清楚自家是否有在新店三通都市計畫範圍內，且隨著輕軌帶來發展，也希望要有相應措施，如停車場、活動中心、商城等應該要一起開發，還有道路線道不足造成的塞車問題等，都應該整體考量。
城鄉局計畫審議科表示，今天也到現場了解民眾意見，會轉請相關單位處理，將民眾意見納入後續都市計畫審議考量，預計今年下半年再送內政部審議。
陳儀君表示，政府區段徵收開發過去就有所規畫，但像十四張B單元從新北前市長朱立倫時期就說要做，直到現在才有動靜，主要是因為碰到民眾抗爭及多種意見，民眾一講又要再送內政部，所以希望應該在公聽會前先多開相關說明會，讓居民充分了解，減少抗爭，開發速度才會快。
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