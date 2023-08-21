大稻埕煙火秀 商機多3成

長達51天的「2023大稻埕夏日節」昨晚落幕，由藝人蕭煌奇和旺福壓軸，晚間8時35分施放480秒煙火秀閉幕，現場氣氛達到最高潮，市府統計約10萬人次參與。

最終場的煙火秀，以形似夏日螢火蟲的光輝、幻動煙火形似稻穗詮釋稻埕起源，金冠煙火象徵未來美好前景的期待，空中的藍色、紅色及橙色流沙煙火與河岸的水上盆花煙火留滯30秒施放，呈現大稻埕河岸最知名的夕照，眾人驚嘆不已。

台北市長蔣萬安致詞時表示，今年大稻埕夏日節從1周拉長到51天，每周三晚上放煙火，帶來的人潮、商機不得了，比平常日多出3成，旅宿住房率高達9成。社群軟體上網友分享攻略，整理觀賞景點，還有攝影懶人包，教民眾怎麼拍下最美煙火，讓觀光客知道台北玩好逛，成了廣為周知的活動。