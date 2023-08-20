影／暴雨狂炸雙北！1車在華江橋堤外快要「滅頂」 新北水利局：警示皆正常

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聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北板橋華江橋堤外便道今有民眾駕車不慎闖入，因進入積水區導致車輛拋錨，一度就快要「滅頂」，景象怵目驚心。圖／新北海山分局提供
新北板橋華江橋堤外便道今有民眾駕車不慎闖入，因進入積水區導致車輛拋錨，一度就快要「滅頂」，景象怵目驚心。圖／新北海山分局提供

新北板橋華江橋堤外便道今有民眾駕車不慎闖入，因進入積水區導致車輛拋錨，一度就快要「滅頂」，景象怵目驚心，所幸報案後確認，並無人受困車內。目擊民眾質疑，市府並無相關通報機制，導致不知情民眾誤闖；新北水利局回應，警示燈和蜂鳴器都有正常運作，會協助民眾釐清事實與後續處理。

新北今午後突暴雨，1輛轎車行經板橋區華江橋外堤外便道時，因誤闖積水的便道導致車輛拋錨，駕駛及乘客當場受困車內，差點就要「滅頂」，警方及消防人員獲報前往救援。

新北海山分局說明，今下午2時36分接獲一急難救助案，有民眾報案稱江子翠橫移門內當時有汽車受困，請派員到場處理；埔墘所派員到場時，發現是一部自小客車停放於橫移門內出水口處，因淹水導致車身遭淹沒，經會同消防人員於現場確認，車內無人受困。

海山分局表示，現場先交通疏導，管制橫移門內車輛只出不進；車主並表示，待水勢退去後將自行聯絡拖吊車拖吊維修。

現場目睹民眾質疑，抽水站遭遇大水排水，為何未事先發布警報示警，導致不知情民眾陷入險境，是否有作業疏失問題。

水利局回應，該案經查抽水站於堤外設有警示燈和蜂鳴器，當時均正常運作，並設有「水門排水口請小心通行禁止停留」等警告牌面，有關民眾陳述意見將協助釐清事實，並在符合法令規定下協助處理。

水利局呼籲，如遇大雨時，堤外車輛請勿強行通過或停留於排水口。目前因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道疏洪十路以北已積淹水，1、2、4、5、6、7及9號越堤道只出不進管制，請民眾切勿強行進入封閉路段，並提早配合改道，以確保民眾安全。

新北板橋華江橋堤外便道今有民眾駕車不慎闖入，因進入積水區導致車輛拋錨，一度就快要「滅頂」，景象觸目驚心。圖／新北海山分局提供
新北板橋華江橋堤外便道今有民眾駕車不慎闖入，因進入積水區導致車輛拋錨，一度就快要「滅頂」，景象觸目驚心。圖／新北海山分局提供
新北板橋華江橋堤外便道今有民眾駕車不慎闖入，因進入積水區導致車輛拋錨，一度就快要「滅頂」，景象怵目驚心。圖／新北海山分局提供
新北板橋華江橋堤外便道今有民眾駕車不慎闖入，因進入積水區導致車輛拋錨，一度就快要「滅頂」，景象怵目驚心。圖／新北海山分局提供

新北 水利局 淹水 暴雨

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