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疫後迎接首個七夕情人節 北市聯醫推愛滋篩檢強化防治

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
疫情解封後，8月22日即將迎來首次七夕情人節，北市聯醫昆明防治中心強化性病、愛滋、猴痘防治觀念，即日起預約愛滋匿名篩檢點並完成，可獲保險套及水性潤滑液一把抓。示意圖／Ingimage
疫情解封後，8月22日即將迎來首次七夕情人節，北市聯醫昆明防治中心強化性病、愛滋、猴痘防治觀念，即日起預約愛滋匿名篩檢點並完成，可獲保險套及水性潤滑液一把抓。示意圖／Ingimage

疫情解封後，8月22日即將迎來首次七夕情人節，然而近來性騷防治#MeToo議題延燒，北市聯醫昆明防治中心強化性病、愛滋、猴痘防治觀念，即日起預約愛滋匿名篩檢點並完成，可獲保險套及水性潤滑液一把抓，盼提升大眾對身體與性自主權的意識。

聯醫指出，台灣地區近年愛滋感染人數有逐漸下降趨勢，去年國內愛滋防治3個95目標，已達到90-95-95，顯示81%愛滋感染者已不具傳染力，加上暴露愛滋病毒前後預防性投藥（PrEP/PEP）、推廣愛滋定期篩檢，搭配在家愛滋自我篩檢試劑取得可近性，讓自身知道感染者可順利至醫療體系穩定服藥，避免病毒傳染。

院方也提及，猴痘疫情接踵而來，然而其傳染有特定性且大多由親密接觸而傳染，因此提醒民眾接受性邀約前，應給自己多些時間評估對象、地點，並有必要觀察對方身體狀況，也能評估自身風險去預約施打猴痘疫苗，以得到完善保護。

昆明防治中心愛滋病防治組長林秀桑說，中心長期以來深耕愛滋與性病防治，近期性騷擾、性侵害事件頻傳，8月22日適逢七夕情人節到來，中心強化愛滋篩檢衛教宣導活動，籲民眾透過愛滋篩檢了解自身健康狀況，若有感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等感染風險行為者，建議每3至6個月篩檢1次。

愛滋病 猴痘 情人節 七夕

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