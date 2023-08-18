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北纜停建判賠2.3億 柯文哲：蓋了賠更多

聯合報／ 記者王燕華鍾維軒／連線報導
北投纜車BOT案在台北市前市長柯文哲（右）任內喊卡，經過仲裁，北市府要付2.3億元，綠議員批柯「甩鍋給蔣萬安市府」。圖／聯合報系資料照片
北投纜車BOT案在台北市前市長柯文哲（右）任內喊卡，經過仲裁，北市府要付2.3億元，綠議員批柯「甩鍋給蔣萬安市府」。圖／聯合報系資料照片

北投纜車BOT案在台北市前市長柯文哲任內喊卡，仲裁結果判定北市府要付廠商2.3億元，綠營批柯再次「甩鍋給蔣萬安市府」。柯文哲昨回應，他上任就知道北投纜車不可能蓋下去，蓋下去只會賠更多。北市新建工程處則表示，支付經費預計8月底前函送議會審查。

北投纜車BOT案歷經20多年，1979年時任市長李登輝想興建纜車，振興當初沒落的溫泉觀光產業；接任市長黃大洲任內決定興建；前市長陳水扁任內決定以BOT方式開發；前市長馬英九在2005年與得標廠商儷山林公司簽約，2006年開工。

全案簽約後卻發生弊案，儷山林負責人郭銓慶行賄當時的內政部次長顏萬進等官員，將BOT案的研習設施變更為有183個房間的大型觀光溫泉飯店。收賄案曝光後，顏萬進等人被判刑，2015年5月，柯文哲決議停止興建，北市府與開發業者聲請仲裁庭，市府判賠。

柯文哲昨表示，當時廠商是想在陽明山上蓋旅館平衡財務，但陽明山有特定保護區，不可能再蓋；且貓空纜車15年虧18億，北投纜車因為有硫礦氣，蓋下去可能會賠更多，所以他上任後就知道不可能蓋下去，他的態度就是面臨問題、解決問題，既然不可能蓋就停掉，該結算就結算。柯文哲說，北纜拖了幾年，就是大家不想解決，他任內可以解決的法律問題，他幾乎都清光。

新工處說，市府須支付的補償費用及其利息，以及市府負擔的仲裁費用合計2.35億餘元，納入新工處2024年度預算，今年7月24日已報請市府「113年度計畫及預算審查委員會」同意，預計8月底前函送議會審查。

貓空纜車 柯文哲 北投

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