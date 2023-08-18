山限地設置電梯 故宮須證明安全

故宮博物院規畫在北部院區靠西南角設置無障礙電梯系統，設置點位於山限區，都發局昨開專案小組會議，當地居民認為，故宮沒有拿出實質報告保證安全問題，且一旦鬆綁恐引發後續效益，故宮則稱調查後安全無虞；專案小組決議，1個月內將安排實地考察，要求故宮實際證明安全性。

故宮規畫將無障礙空間與捷運環狀線Y28站共構，在人工邊坡做一個小山洞，會有兩座電扶梯、一座電梯，希望遊客未來能經電梯直達圖書文獻廣場。不過電梯工程預定地有部分位置的坡度大於30%，規定不得開挖並興建建築，但故宮希望用都市計畫法第27條「配合中央興建重大設施」鬆綁山限。

故宮指出，已做過很多調查，安全無虞，無障礙通道工程於既有人工邊坡增設抗滑樁，提高邊坡安全係數，作為無障礙設施參觀行經動線。

故宮也提另外兩種方案，一種是在非山限區、華表大道建造兩座電梯，可以直接上去到第二展館或正館，不過該方案，並無法真正解決無障礙坡道現況，且會對文化景觀造成衝擊；另一種則是，就是靠接駁車，接駁到正館，不增加任何建築物，但受限腹地，僅能用中型巴士接駁，對娃娃車、行動巴士上下車也不方便。

附近居民表示，沒有看到提出完整調查報告，捷運要再開挖、電梯也要做，若發生土石崩塌誰能負責；若故宮蓋電梯就算重大設施，要放寬山限地，恐引發後續效應，恐為更多單位開大門，造成坡地危險。

身障人士台北市新活力自立生活協會主任YUKIH表示，若使用接駁車，上下車還是要請人協助，下雨天就更不方便，贊成故宮直接改善戶外無障礙動線。

專案小組主席、地政局長陳信良建議，請都發局和故宮研議，是否能不要動到山限地法令規畫，或可以接駁車及改善無障礙坡道併行。