大同大學蓋「挺生大樓」都審通過

台北市中山北路上的大同大學將斥資15億元在西北角蓋一棟全新「挺生大樓」，緊鄰圓山花博公園，北市都審大會昨審議，委員認為大樓應設更多太陽光電板。開發單位表示，目前已經在頂樓四分之一設置太陽光電板設施，有信心會蓋成一棟「會呼吸的房子」，會再努力增設，經過都審大會討論後，本案修正通過。

大同大學挺生大樓規畫興建為地上8層、地下2層建築，將採綠建築工法，預計2026年完工。開發單位規畫為智慧型多功能教室、國際會議廳、羽球及籃球場，另外還有咖啡廳、書店、育成廠商等皆可望進駐，將與花博公園形成綠色廊帶，學術能量串起內湖科技園區，讓師生享有更完善的學習和活動空間。

大樓都更重建案受到各界關注，敦南金融大樓都更重建案三度闖關環評大會，業者承諾增加再生能源發電等才通過，昨天環評大會，委員也要求挺生大樓多增光電板。

有委員提到，挺生大樓未來緊鄰民族西路將會很漂亮，應鋪設多一點太陽能板，但似乎沒有這麼做，尤其現在南部田地很多變成太陽能板，北市沒有做到滿出來的太陽能板真的太可惜，邁向低碳城市，應多一點規畫。

開發單位則回應，目前已經在新大樓屋頂規畫施作四分之一的太陽能板，考量地點是靠南邊，比較沒有太陽光的遮擋，目前該案法規上不需要申請為綠建築，但「有信心是一個有呼吸的房子」。

還有委員建議車道應該退縮有緩衝空間，交通局也要求，挺生大樓停車場未來是計畫為開放公共使用，若滿場，停等車輛會占用道路，應該要規畫滿場機制，開發單位允諾改善。