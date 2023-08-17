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誠品敦南舊址都更案 環評通過

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市誠品書店敦南店熄燈3年，舊址敦南金融大樓是國泰集團「起家厝」，大樓都更重建案受到各界關注，原規畫地上28樓、地下6樓，業者變更設計，從28樓增為32樓。北市環評大會昨天審查，業者第三度闖關，補足再生能源發電、儲能設備來源、數量等資料，並承諾若太陽能發電不足，將購買經濟部認可的再生能源電力，環評委員決議通過。

北市大安區寸土寸金，敦南金融大樓位於敦化南路與安和路口，鄰近仁愛圓環。住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨說，該案作為敦南商圈重要指標，改建深受矚目，基地面積為1370.63坪，28樓價值已經突破250億，未來再增4樓層，市值可望突破300億，一坪租金行情也超過3000元以上；目前敦南周邊不少知名大樓正在都更，未來將展現區域新貌，且目前企業因ESG話題（環保、社會責任、公司治理）得尋找新辦公室，該區域有機會重返榮耀。

誠品書店敦南店曾是台灣唯一24小時書店，是許多台北人記憶，2020年租約到期熄燈，2019年通過環評進行都更，興建商辦，如今大樓已經拆除，基地正施做連續壁工程；昨環差報告經核備後，部分變更即可施工。

大樓樓層數由28樓增加至32樓，26至29樓均為一般事務所兼金融保險業，另取消2至4樓餐飲業、一般服務業，變更為一般事務所兼金融保險業，地下B2樓新增一般服務業。

該案今年5月環評大會第一次審查環境影響差異分析，並未過關，環評委員要求補資料，包括建議薄膜式太陽能電板設置、屋頂規畫太陽能板不足，太陽能發電和台電連線，應以實際每年連線的電量為追蹤的依據，另要求明確說明再生能源發電或儲能設備來源及數量。

環差委員在前2次審查都認為，有關太陽能發電的承諾，很難監督查核，請業者在獲使用執照後，太陽能發電和台電聯線，以台電聯線之數據做為查核依據。另外，此開發案僅依太陽能發電量5%來規畫，經濟部能源局所規範5000kW以上電力大用戶，要有10%的義務再生能源裝置容量，未來有可能在短期內調整該規範，因此委員也建議開發團隊應該未雨綢繆，拉高規畫量。

昨天第3次審議環差，開發團隊承諾，若年度結算的太陽能發電量不足，將於次年購買經濟部認可再生能源電力及憑證補足上年度缺額，並已與關係友好的國泰電業簽訂合作意向書，事先確保供應來源。

北市環評大會主席、環保局長吳盛忠指出，業者除維持太陽能發電的良率，另對於使用傳統的太陽能光電板外，也引入薄膜式太陽能電板設置，委員決議通過。

太陽能發電 環評 再生能源

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