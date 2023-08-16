大稻埕夏日節進入倒數 周日8分鐘煙火將迎人次高峰

台北市「大稻埕夏日節」活動進入倒數階段，每周三煙火秀皆吸引上萬人次入場，8月20日將擴大施放最後一次煙火，時長8分鐘，警方今再次宣導，呼籲參加活動的民眾遵守相關交通管制措施，維護周遭交通順暢。

警方表示，2023大稻埕夏日節活動期間為7月1日至8月20，共計51天，期間延平河濱公園及大稻埕碼頭一帶設有光環境布置、大型遊具及音樂展演活動，每周三則加碼3分鐘煙火秀，皆吸引上萬人次到場。

日前受颱風影響暫停施放煙火，遂集中在上周、本周三施放，一次施放6分鐘，活動將在8月20日迎來高潮，當晚煙火秀將長達8分鐘，預估參加人次將達高峰，警方提醒，因應活動吸引大批民眾參加，用路人應配合相關交管措施，遵守指揮，以維護交通順暢。

今晚活動交通管制措施：

（一）下午7時至9時30分，淡3號水門車輛只出不進（含機車、自行車），但公務車、大客車及客運業者除外；淡4號水門僅供行人進出；淡5號水門車輛禁止進出（含機車、自行車），但公務車除外；屆時將派員加強水門周邊交通疏導及管制。 （二）視現場車流狀況，彈性管制「鄭州路、環河北路口」、「鄭州路、西寧北路口」、「環河北路、忠孝西路口」、「西寧北路、忠孝西路口」、「環河北路、民生西路口」、「延平北路、民生西路」、「重慶北路、民生西路口」等路口，以紓解人（車）潮。駕駛人應避開上揭路口，提前改道行駛。

8月20日管制範圍擴大實施：

（一）上午6時至下午3時30分：淡1、2、3、4、5、5-1號水門車輛只出不進，媒體SNG車、消防車、救護車及持有通行證車輛可通行淡1、3、5號水門。 （二）下午3時30分至晚上11時：淡1、2、3、5、5-1、6號水門完全管制車輛進出，媒體SNG車、消防車、救護車及持有通行證車輛可通行淡3、5號水門；淡4號水門為緊急應變通道，實施必要人、車管制。 （三）下午5時至晚上11時將實施交通管制，管制範圍從涼州街－延平北路（視情況彈性往東延伸至重慶北路）－長安西路－塔城街－鄭州路-西寧北路-忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路，屆時將管制車輛進入（住戶除外）。

警方提醒，民眾散場時盡量往淡1、2、6號水門移動離開，以分散散場人潮、避開擁擠，活動期間應注意隨身物品及財物保管，避免遺失或遭竊。開車民眾應避免行經管制區域周邊，提前改道動線建議如東西向改駛民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝東（西）路，南北向改駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。