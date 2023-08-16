北市大稻埕8/20施放480秒煙火 蕭煌奇等接力開唱
台北市大稻埕夏日節最後一場煙火秀將在20日登場，觀傳局今天表示，當晚除了有長達480秒的煙火，還找來蕭煌奇、陳忻玥、旺福等歌手團體接力開唱，以及多組街頭藝人輪番演出。
大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，從7月5日起週週施放煙火，8月20日將以480秒的高空煙火秀為活動畫下句點。
台北市觀傳局今天發布新聞稿宣布，20日當晚除了壓軸煙火秀，還會舉辦「全埕熱戀820」演唱會，由藝人蔡昌憲主持，歌手蕭煌奇、李英宏、陳忻玥、旺福等人演出，晚間6時在淡4號水門旁延平河濱公園運動場登場。
此外，觀傳局表示，當天下午5時起，在延平河濱公園周邊也會有多組街頭藝人表演氣球魔術、花式扯鈴、吉他雙人彈唱等節目，民眾與他們互動將有機會獲得特製野餐墊。
觀傳局表示，煙火秀將在晚間8時35分登場，無法親臨現場的旅客可從晚間7時起透過「臺北旅遊網」臉書粉絲專頁或「臺北市政府」YouTube頻道觀看直播。
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